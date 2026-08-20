Messi volvió a brillar, pero Inter Miami no pudo ganar: empató 2-2 ante Philadelphia Union

Lionel Messi volvió a demostrar toda su jerarquía en la MLS, pero Inter Miami no pudo quedarse con el triunfo. El equipo de Florida igualó 2-2 ante Philadelphia Union en su visita al Subaru Park, en un partido en el que el capitán argentino marcó un verdadero golazo.

El encuentro comenzó de la peor manera para las Garzas. A los 10 minutos, Indiana Vassilev recibió dentro del área y sacó un potente remate para poner el 1-0 a favor del conjunto local.

Inter Miami reaccionó rápidamente y empezó a controlar la pelota. A los 20 minutos, llegó el empate después de una gran combinación ofensiva: Messi filtró un pase preciso para Luis Suárez, quien asistió de primera a Dániel Pintér. El delantero definió y estableció el 1-1.

Messi hizo magia y marcó un golazo para el 2-1

Cinco minutos después del empate apareció nuevamente Messi para demostrar por qué sigue siendo una de las grandes figuras del fútbol mundial.

El argentino recibió sobre el sector derecho del área, rodeado por varios defensores. Enganchó hacia adentro, dejó atrás a sus marcadores y se acomodó para sacar un zurdazo preciso.

El remate salió bajo, con efecto y se metió junto al palo derecho de Andre Blake, que no pudo hacer nada para evitar el 2-1 de Inter Miami.

El gol desató el festejo de Messi junto a todos sus compañeros y parecía encaminar al conjunto de Mascherano hacia una nueva victoria.

Philadelphia encontró el empate en el segundo tiempo

El complemento tuvo otra dinámica. Philadelphia Union adelantó sus líneas y comenzó a presionar en busca de la igualdad, mientras que Inter Miami no logró mantener el control que había mostrado durante buena parte del primer tiempo.

A los 12 minutos, Neil Pierre apareció sin marca dentro del área después de un centro preciso de Milan Iloski y conectó un cabezazo que venció a Dayne St. Clair.

El 2-2 volvió a poner al local en partido y obligó a Inter Miami a defenderse durante buena parte de la segunda mitad.

Finalmente, el marcador no volvió a modificarse y ambos equipos terminaron repartiendo puntos.

Así, Messi volvió a dejar su sello con una definición espectacular, pero su golazo no alcanzó para que Inter Miami se llevara la victoria.