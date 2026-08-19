Banfield sufrió, pero avanzó en la Copa Argentina

En una noche cargada de tensión y dramatismo en el estadio Nuevo Francisco Urbano, Banfield logró meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina tras superar a Midland en una definición por penales. El partido terminó 2-2 en los 90 minutos, pero el Taladro se impuso 4-3 desde los doce pasos y avanzó entre los ocho mejores del certamen.

El encuentro, disputado en la cancha de Deportivo Morón, comenzó con Banfield tomando la iniciativa. El equipo de Primera División buscó hacerse fuerte desde el comienzo, con presión sobre la salida de Midland y ataques por las bandas.

A los 12 minutos, el árbitro Bruno Amiconi sancionó penal por una infracción de Luciano Recalde sobre Brandon Oviedo dentro del área. Alexander Machado se encargó de la ejecución y convirtió con un remate preciso para establecer el 1-0.

Banfield mantuvo el dominio y encontró rápidamente el segundo tanto. A los 22 minutos, Adoryan marcó un verdadero golazo y amplió la diferencia a 2-0, resultado con el que el Taladro parecía encaminarse hacia una clasificación sin mayores sobresaltos.

Midland reaccionó y consiguió el empate

Pero el segundo tiempo cambió completamente la historia del partido. Midland salió decidido a buscar la remontada y encontró respuestas casi de inmediato.

Apenas tres minutos después del comienzo del complemento, Facundo Marin apareció en el frente de ataque y sacó un potente remate para descontar y poner el 2-1.

El Funebrero aprovechó el envión y cuatro minutos más tarde consiguió la igualdad. A los 7 minutos, Luciano Recalde ejecutó un preciso tiro libre que terminó en el fondo de la red para establecer el 2-2.

El empate llevó el encuentro a un tramo final cargado de nerviosismo. Ninguno de los dos equipos logró volver a desnivelar el marcador y la clasificación debió definirse en los penales.

Banfield se impuso en los penales

La tanda comenzó con errores y buenas intervenciones de ambos arqueros. Mauro Leguiza se destacó para Midland, mientras que Facundo Sanguinetti tuvo una actuación determinante para Banfield al contener algunos de los remates del conjunto rival.

En la parte decisiva de la serie, Nicolás Meriano convirtió para Banfield y puso el 3-2. Luego, el arquero de Midland, Mauro Leguiza, se hizo cargo de uno de los disparos y marcó para igualar la tanda 3-3.

Sin embargo, Banfield mantuvo la calma en el momento decisivo. El Taladro convirtió el último penal y se impuso 4-3, asegurando su lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina.

De esta manera, Banfield se convirtió en uno de los ocho mejores equipos de la competencia y continúa en carrera por el título del certamen más federal del fútbol argentino.