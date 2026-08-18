Reforma electoral en Santa Fe: el piso para acceder a las bancas de Diputados concentra la discusión

La reforma del sistema electoral de Santa Fe avanza hacia una definición en la Legislatura, aunque todavía persisten diferencias en torno a algunos de los puntos de mayor impacto político. El oficialismo confía en contar con los votos necesarios para aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados y busca ampliar incluso el respaldo más allá de su propia mayoría.

Las conversaciones incluyen a sectores del peronismo y a otros bloques opositores. Si bien existen acuerdos sobre varios aspectos del nuevo Código Electoral, todavía quedan cuestiones sensibles por resolver antes de la votación.

Uno de los puntos que presenta mayor grado de consenso es el nuevo esquema de la Boleta Única.

Para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se mantendrían cinco categorías separadas: gobernador, diputados provinciales, senador departamental, intendente y concejales.

En las elecciones generales, en cambio, la propuesta contempla reducir la cantidad de papeletas a tres. Gobernador y diputados compartirían una boleta, senador departamental tendría una propia y la tercera reuniría intendente y concejales.

El debate por el efecto de arrastre

El nuevo diseño genera algunas objeciones porque podría incrementar el denominado efecto de arrastre de las candidaturas ejecutivas sobre las legislativas.

Desde el peronismo se había planteado mantener las cinco boletas también durante las elecciones generales. Sin embargo, esta diferencia no parece constituir por ahora un impedimento definitivo para alcanzar un acuerdo sobre el proyecto.

Otro de los temas que permanece en discusión es la posibilidad de que una agrupación pueda presentar candidatos legislativos aun cuando no lleve postulantes para el cargo ejecutivo correspondiente.

La alternativa es impulsada especialmente por el espacio de Amalia Granata y cuenta también con respaldo de sectores del peronismo.

Pero el punto que concentra mayor atención política es el porcentaje mínimo que deberá obtener una fuerza para participar del reparto de las 50 bancas de la Cámara de Diputados.

El piso electoral, en el centro de la discusión

La discusión cobró especial relevancia a partir de la reforma constitucional aprobada en 2025. Desde 2027, todas las bancas de Diputados deberán distribuirse mediante un sistema proporcional y será la nueva legislación electoral la que establezca qué porcentaje mínimo deberá alcanzar cada fuerza para ingresar al reparto.

Las propuestas iniciales fueron diferentes. Desde el radicalismo se planteó fijar el piso en el 5% del padrón, mientras que el socialismo propuso el 3% y algunos sectores del peronismo impulsaron un umbral del 3,5%.

En las últimas conversaciones comenzó a tomar fuerza un posible punto intermedio del 4%, aunque el acuerdo todavía no está cerrado.

El porcentaje que finalmente se establezca puede tener un impacto directo sobre la composición de la futura Legislatura.

Un piso elevado podría dejar afuera del reparto a partidos que actualmente cuentan con representación parlamentaria y concentrar las bancas en un número menor de fuerzas.

La advertencia de especialistas

Lourdes Lodi, directora del Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario, advirtió sobre las consecuencias que podría tener establecer un umbral demasiado alto.

La especialista consideró que, aunque pueda parecer una cuestión estrictamente técnica, pequeñas modificaciones en las reglas electorales pueden producir cambios significativos en la representación política.

Lodi valoró que la nueva Constitución haya reemplazado el mecanismo anterior para la elección de Diputados por un sistema proporcional, aunque planteó que ese avance podría verse limitado si la legislación incorpora un piso excesivamente restrictivo.

De acuerdo con las simulaciones realizadas por el Observatorio, un umbral ubicado cerca del 4% o 5% podría reducir considerablemente la cantidad de fuerzas con representación en la Cámara. En algunos escenarios, la composición podría pasar de seis espacios políticos a solamente tres.

El efecto sería una mayor concentración de bancas y, consecuentemente, una reducción de la representación de los partidos de menor tamaño.

La discusión también tiene una dimensión vinculada con el futuro del sistema político santafesino. Un esquema con barreras electorales elevadas podría dificultar la aparición de nuevas fuerzas y limitar sus posibilidades de consolidarse en futuras elecciones.

Un calendario ajustado

La Cámara de Diputados tiene previsto avanzar esta semana con el tratamiento del nuevo Código Electoral, una iniciativa que contiene más de 200 artículos y busca unificar y ordenar normas actualmente dispersas.

El proyecto también pretende adaptar la legislación electoral provincial a las modificaciones introducidas por la reforma constitucional de 2025.

El oficialismo trabaja con un cronograma que contempla la emisión del dictamen durante este miércoles y el tratamiento en el recinto al día siguiente, jueves 20 de agosto.

Si la iniciativa obtiene media sanción, será enviada al Senado, donde el objetivo del oficialismo es convertirla en ley el jueves 27 de agosto.

Mientras continúan las negociaciones, el diseño de la Boleta Única parece encaminado, pero el piso electoral continúa siendo uno de los principales puntos de disputa.

La definición será clave para establecer no solo cómo votarán los santafesinos en 2027, sino también qué fuerzas tendrán posibilidades reales de acceder a la Cámara de Diputados y cómo quedará configurado el nuevo mapa político de la provincia.