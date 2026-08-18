Karina Milei activa la coordinación oficial para la visita del papa León XIV a la Argentina

Karina Milei encabezará este martes la primera reunión oficial de coordinación por la visita de León XIV.

El Papa permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

El Gobierno nacional prevé una reunión privada entre León XIV y Javier Milei.

La Iglesia conformó una comisión nacional y un equipo coordinador para organizar la visita.

Buenos Aires, Córdoba y Luján tendrán equipos locales encargados de articular los preparativos.

La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina ingresará este martes en una nueva etapa, con el inicio formal de las reuniones de coordinación en la Casa Rosada. Luego de varias semanas de conversaciones informales entre los distintos sectores involucrados, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará el primer encuentro oficial destinado a definir los detalles de la estadía del pontífice en el país.

La reunión comenzará a las 17 y contará con la participación de funcionarios del Gobierno nacional, representantes de la administración porteña y autoridades de la Iglesia Católica. El objetivo será avanzar sobre los aspectos operativos de una visita que tendrá como escenarios la ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Los preparativos comenzaron meses atrás mediante contactos preliminares, pero la conformación de una mesa de trabajo interdisciplinaria se aceleró después de que el Vaticano confirmara recientemente la inclusión de la Argentina en la gira latinoamericana del Papa. León XIV permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de visitar Uruguay y antes de continuar su recorrido hacia Perú.

La organización contempla una agenda que combinará actividades pastorales, institucionales y protocolares. Al tratarse de una visita oficial, está previsto que el Papa mantenga una reunión privada con el presidente Javier Milei. Además, las autoridades no descartan que durante su estadía pueda mantener encuentros con otras figuras relevantes de las instituciones argentinas.

La primera reunión tendrá un alcance específico. En esta instancia fueron convocados representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debido a que se analizarán principalmente las cuestiones relacionadas con los recorridos que el pontífice realizará dentro de la capital. Entre los temas centrales estarán la seguridad, la circulación de la comitiva, los cortes de calles y la organización de los distintos lugares incluidos en la agenda.

La planificación correspondiente a Córdoba será abordada posteriormente. Las autoridades nacionales ya mantuvieron contactos preliminares con funcionarios de esa provincia, especialmente en materia de seguridad. Sin embargo, todavía restan definir los operativos específicos para cada actividad que se desarrollará durante la visita.

La Iglesia Católica tendrá un papel central en la preparación. En la reunión de este martes participarán el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic. Los tres forman parte de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita creada por la Conferencia Episcopal Argentina para organizar la llegada del pontífice.

La comisión tiene como misión establecer los criterios generales de la visita, definir su orientación y acompañar el desarrollo de las actividades, con el objetivo de preservar el carácter pastoral de la presencia de León XIV en el país.

Paralelamente, la Iglesia conformó un Equipo Coordinador General para llevar adelante las tareas operativas. El grupo está encabezado por Raúl Pizarro como coordinador general, Matías Taricco como director operativo y Pablo Sabatté como gerente de proyecto. Máximo Jurcinovic tendrá a su cargo la comunicación.

El esquema incluye además áreas específicas para logística e infraestructura, voluntariado, eventos y liturgia, contenidos y recursos. A esto se sumarán equipos locales de coordinación en Buenos Aires, Córdoba y Luján, que trabajarán de manera articulada con la estructura nacional.

La visita del Papa implicará así una coordinación entre organismos nacionales, autoridades provinciales y porteñas, fuerzas de seguridad y representantes eclesiásticos. El desafío será integrar las necesidades protocolares y pastorales con un operativo capaz de garantizar el desarrollo de las actividades y el desplazamiento de una comitiva que concentrará una importante atención pública.

Con el encuentro encabezado por Karina Milei comenzará formalmente esa etapa de planificación. A partir de ahora, las definiciones sobre seguridad, infraestructura, agenda institucional y organización de las actividades deberán avanzar de manera coordinada para llegar a noviembre con el operativo completamente establecido.