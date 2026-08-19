El PRO vuelve a discutir una candidatura propia y Goerling respalda a Lacunza para 2027

Martín Goerling respaldó la posibilidad de que el PRO presente un candidato presidencial propio.

El senador consideró válida la decisión de Hernán Lacunza de comenzar a construir una eventual candidatura.

Un sector del PRO busca preservar una identidad diferenciada de La Libertad Avanza.

Las conversaciones entre ambos espacios continúan, pero todavía no existe un acuerdo electoral definitivo.

Goerling planteó mantener las PASO, aunque con cambios en su obligatoriedad y los pisos electorales.

La candidatura de Lacunza aparece como una de las alternativas que el PRO deberá evaluar rumbo a 2027.

El PRO comenzó a profundizar su debate interno sobre la estrategia que adoptará de cara a las elecciones presidenciales de 2027, mientras continúan las conversaciones con La Libertad Avanza para coordinar posiciones políticas y legislativas. En ese contexto, el jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, respaldó la posibilidad de que el partido presente un candidato presidencial propio y consideró válida la decisión del ex ministro de Economía Hernán Lacunza de comenzar a construir una eventual postulación.

La definición del senador expone una de las principales discusiones que atraviesan al partido fundado por Mauricio Macri: avanzar hacia una alianza más estrecha con el oficialismo o preservar una identidad propia y competir con una propuesta diferenciada.

Goerling sostuvo que el PRO debería contar con un candidato propio para las próximas elecciones presidenciales. Su postura coincide con la de un sector del partido que considera necesario recuperar protagonismo electoral y evitar que la fuerza quede subordinada a la estructura de La Libertad Avanza.

En ese escenario, el senador valoró los primeros movimientos políticos de Lacunza. Consideró legítimo que el ex ministro comience a mostrarse públicamente y a trabajar en la construcción de una alternativa electoral, aun cuando todavía falte tiempo para la definición de candidaturas.

La eventual candidatura de Lacunza introduce así un nombre propio dentro de la discusión interna del PRO. Su perfil económico y su experiencia en la administración pública podrían convertirse en uno de los elementos de una propuesta destinada a captar al electorado que se identifica con el espacio, pero que no necesariamente acompaña al oficialismo libertario.

Goerling señaló además que existe una parte importante del PRO a nivel nacional que pretende sostener una identidad política diferenciada. Según su análisis, ese sector busca construir un frente electoral con otras fuerzas, pero sin integrarse directamente a una candidatura encabezada por Javier Milei.

La discusión adquiere especial relevancia porque, paralelamente, el PRO y La Libertad Avanza mantienen conversaciones destinadas a encontrar puntos de coincidencia. El diálogo incluye cuestiones legislativas y la posibilidad de establecer acuerdos políticos en distintos distritos.

Sin embargo, el senador consideró que todavía no existe una definición sobre el futuro de esa relación. Remarcó que la discusión continúa abierta y que aún resta tiempo para las elecciones presidenciales. De esta manera, dejó planteada la posibilidad de que el PRO avance primero con la construcción de una candidatura propia y recién posteriormente defina si ese proyecto puede converger con el oficialismo.

El escenario también está atravesado por la discusión sobre las reglas electorales. Goerling sostuvo que el PRO mantiene, en principio, una posición favorable a conservar las PASO, aunque planteó la necesidad de revisar algunos aspectos de su funcionamiento.

Entre las modificaciones posibles mencionó la obligatoriedad de las primarias y los pisos electorales. El planteo busca preservar las PASO como herramienta para ordenar las internas partidarias, pero introduciendo cambios que permitan adecuarlas a las necesidades del sistema político.

La discusión sobre las primarias tendrá impacto directo sobre la estrategia del PRO. Si el partido decide competir con una candidatura propia, contar con un mecanismo para resolver la competencia interna podría resultar determinante para definir quién encabezará la propuesta presidencial.

En ese contexto, Lacunza aparece como uno de los nombres que podrían comenzar a posicionarse. Su eventual candidatura todavía se encuentra en una etapa inicial, pero el respaldo expresado por Goerling le otorga mayor visibilidad dentro de la discusión partidaria.

El PRO enfrenta así una doble negociación. Por un lado, debe resolver hasta dónde avanzar en su acercamiento con La Libertad Avanza y, por otro, definir si está dispuesto a conservar una identidad electoral propia. Ambas decisiones estarán relacionadas, pero no necesariamente conducirán al mismo resultado.

Mientras continúan las conversaciones con el oficialismo, el debate interno promete intensificarse. La posibilidad de una candidatura propia, la aparición de Lacunza y la discusión sobre las PASO son señales de que el PRO todavía no definió qué papel buscará desempeñar en la competencia presidencial de 2027.