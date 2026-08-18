Día del Niño en Santa Fe: hubo compras, pero el consumo no alcanzó para reactivar al comercio

Las ventas por el Día del Niño volvieron a dejar en evidencia las dificultades que atraviesa el comercio minorista de la ciudad de Santa Fe. Si bien la fecha generó movimiento y los consumidores realizaron compras, el incremento del gasto quedó por debajo de la inflación y no fue suficiente para cambiar la tendencia general del sector durante agosto.

El diagnóstico surge de un relevamiento realizado por el Observatorio del Centro Comercial de Santa Fe y analizado por Carlos Arese. Los resultados reflejaron un escenario de expectativas moderadas y un nivel de consumo condicionado por la pérdida de poder adquisitivo.

Más de la mitad de los comerciantes consultados, concretamente el 50%, consideró que el resultado de las ventas fue peor o mucho peor de lo que esperaba. En el otro extremo, apenas el 10% sostuvo que el desempeño había sido mejor que sus previsiones, mientras que un 32% indicó que estuvo dentro de lo esperado.

Para Arese, los resultados no fueron inesperados debido al contexto que atraviesa el comercio. La fecha especial permitió generar operaciones, pero no produjo el salto de consumo que algunos sectores esperaban.

Promociones para atraer clientes

Durante los días previos al festejo, los comercios apelaron a distintas herramientas para intentar estimular la demanda. Hubo descuentos por pago contado, promociones bancarias y beneficios asociados a tarjetas.

El objetivo era aprovechar una fecha tradicionalmente importante para determinados rubros y generar un mayor volumen de operaciones.

Sin embargo, las estrategias comerciales no consiguieron producir una recuperación significativa. El nivel de consumo continuó condicionado por la situación de los ingresos familiares.

Arese señaló que la caída del consumo está vinculada directamente con la pérdida de capacidad de compra de los hogares, un factor que se refleja en el comportamiento de los consumidores incluso durante fechas que habitualmente generan una mayor demanda.

La fecha no cambió el resultado de agosto

El relevamiento también buscó determinar cuánto peso tuvo el Día del Niño en el desempeño comercial de todo el mes.

La respuesta más elegida fue que la fecha aportó ventas, pero no alcanzó para modificar el escenario general. El 39% de los comerciantes consideró que el festejo “sumó, pero no alteró el panorama general”.

Otro 32% entendió que el impacto sobre el cierre mensual fue moderado, mientras que el 28% directamente afirmó que la celebración no produjo modificaciones relevantes en sus ventas.

Los números muestran que, pese a tratarse de una fecha comercialmente importante, el Día del Niño no consiguió convertirse en un punto de inflexión para el comercio santafesino.

El gasto creció, pero perdió frente a la inflación

Otro de los principales indicadores del relevamiento fue el ticket promedio. En la ciudad de Santa Fe alcanzó los $49.500, por encima del promedio nacional de $45.892 informado por CAME.

Sin embargo, la comparación interanual muestra una realidad menos favorable para los comerciantes.

Durante el Día del Niño de 2025, el gasto promedio en Santa Fe había sido de $40.500. El incremento hasta los $49.500 representa una suba nominal del 22,2%.

El problema aparece al comparar esa evolución con la inflación registrada durante el mismo período, estimada en torno al 33%.

De esta manera, el aumento del ticket no alcanzó para compensar la suba general de los precios. En términos reales, el poder de compra destinado a los regalos del Día del Niño quedó aproximadamente 11 puntos porcentuales por debajo del nivel del año anterior.

El balance deja así una conclusión clara: hubo consumidores que compraron y comercios que multiplicaron las promociones para atraerlos, pero la pérdida de poder adquisitivo volvió a funcionar como un límite para el consumo.

La fecha permitió generar un movimiento adicional en determinados rubros, aunque no consiguió modificar la tendencia general que atraviesa al comercio minorista de la ciudad de Santa Fe.