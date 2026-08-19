Nuevo paro universitario: las universidades públicas vuelven a paralizarse y la UNL prepara una marcha

Las universidades nacionales públicas vuelven a ingresar en una nueva etapa de conflicto a partir de este martes 18 de agosto, luego del feriado, con un paro de cinco jornadas consecutivas que se extenderá hasta el sábado 22.

La medida de fuerza fue convocada por Conadu Histórica y alcanza tanto a las facultades como a las escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional del Litoral. Los docentes reclaman una recomposición salarial y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, en un conflicto que se mantiene abierto desde hace varios meses.

El reclamo se desarrolla en un escenario marcado por el deterioro de los ingresos del personal universitario y por las dificultades presupuestarias que atraviesan las instituciones de educación superior.

Marcha y abrazo simbólico en la UNL

En la ciudad de Santa Fe, una de las principales actividades de protesta tendrá lugar este miércoles 19 de agosto.

Docentes, trabajadores universitarios y miembros de la comunidad educativa se concentrarán a las 10.30 en la sede de APUL, ubicada en 1 de Mayo 3164.

Desde allí marcharán hasta el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, donde realizarán un abrazo simbólico para expresar su respaldo a la universidad pública y reclamar el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

La movilización buscará visibilizar los reclamos salariales y presupuestarios que mantienen enfrentados al sistema universitario y al Gobierno nacional.

Los principales reclamos

La protesta impulsada por los docentes universitarios incluye una serie de demandas vinculadas tanto con los salarios como con el financiamiento de las universidades.

Entre los principales pedidos aparecen:

Una recomposición de los salarios docentes.

El pago del 28,5% correspondiente a junio.

La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

La actualización de la garantía salarial.

Un incremento de los fondos destinados a capacitación.

La aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.

Para los gremios, el deterioro salarial y la falta de actualización de los recursos afectan el funcionamiento cotidiano de las universidades y comprometen las condiciones laborales de docentes y trabajadores.

Una audiencia judicial en medio del paro

Mientras las universidades atraviesan esta nueva jornada de protesta, el conflicto tendrá una instancia judicial relevante el viernes 21 de agosto.

Ese día está prevista una audiencia de conciliación destinada a abordar el financiamiento de las universidades nacionales y los recursos que deben recibir las instituciones.

La rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella, adelantó que la posición que llevará el sistema universitario estará centrada en el cumplimiento de una resolución judicial que consideran vigente.

Desde las universidades sostienen que la discusión no debe limitarse a los acuerdos alcanzados anteriormente, sino que debe contemplar las obligaciones establecidas por la Justicia y las disposiciones incluidas en la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto seguirá durante la próxima semana

La audiencia del viernes no implicará el cierre del conflicto. Los trabajadores no docentes también definieron nuevas medidas de fuerza.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) anunció un paro de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto.

De esta manera, el escenario de protestas continuará durante las próximas semanas y volverá a involucrar a los distintos sectores que integran la comunidad universitaria.

Mientras docentes y no docentes sostienen sus reclamos, las universidades nacionales aguardan una respuesta que permita destrabar la discusión salarial y presupuestaria, en un conflicto que sigue sin una solución definitiva.