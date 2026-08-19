Sobrero advirtió por la crisis ferroviaria y cuestionó la política de transporte de Milei

La falta de inversiones y planificación genera una crisis que afecta al sistema ferroviario y al transporte público en general.

Sobrero advirtió que las obras y la incorporación de nuevos coches no alcanzan para solucionar los problemas estructurales del ferrocarril Sarmiento.

El dirigente cuestionó la pérdida de participación del tren en el transporte de cargas y propuso recuperar ese sector para fortalecer el sistema.

También criticó las privatizaciones impulsadas por el Gobierno y sostuvo que no garantizan las inversiones necesarias para mejorar los servicios.

Sobrero cuestionó el costo del boleto y planteó utilizar los ingresos del transporte ferroviario de cargas para sostener el servicio de pasajeros.

Además, reclamó una postura más firme de la CGT frente a los despidos, la pérdida salarial y el deterioro de las condiciones laborales.

El dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero cuestionó la política de transporte del Gobierno de Javier Milei y advirtió que el sistema ferroviario atraviesa una situación crítica por la falta de inversiones y de una planificación integral. Según planteó, los problemas no se limitan al ferrocarril Sarmiento, sino que forman parte de un deterioro más amplio que afecta al transporte público y a millones de personas que dependen de él para trasladarse diariamente.

“No hay una buena política de transporte en el país”, sostuvo Sobrero, al analizar las dificultades que atraviesa el sector. El dirigente consideró que las decisiones adoptadas hasta el momento no permiten resolver los problemas estructurales y cuestionó que las respuestas oficiales aparezcan principalmente después de los reclamos realizados por los trabajadores.

En ese sentido, puso como ejemplo la situación del ferrocarril Sarmiento, donde los trabajadores realizaron distintas denuncias vinculadas con el estado de las formaciones y la falta de inversiones. Sobrero señaló que, luego de esos reclamos, se llevaron adelante algunas obras y se anunció la incorporación de nuevos coches. Sin embargo, consideró que esas medidas resultan insuficientes frente a las necesidades del sistema.

“Nosotros cuando hacemos la denuncia mostramos lo que está pasando en todo el país”, afirmó el dirigente, al remarcar que los inconvenientes detectados en una línea ferroviaria representan, a su criterio, una problemática que se repite en distintos puntos del territorio nacional. Para Sobrero, la ausencia de una estrategia de largo plazo termina generando respuestas parciales que no alcanzan para garantizar un servicio adecuado.

El referente gremial también concentró sus críticas en el transporte ferroviario de cargas. Recordó que el tren tuvo históricamente una participación mucho mayor en el traslado de la producción argentina y sostuvo que actualmente representa apenas alrededor del 2,5% del transporte de cargas. Para el dirigente, recuperar esa actividad podría convertirse en una herramienta para fortalecer el sistema ferroviario y reducir la dependencia de los recursos destinados al transporte de pasajeros.

Sobrero también cuestionó el proceso de privatizaciones impulsado por la administración de Milei. Consideró que algunas de las iniciativas oficiales pueden estar orientadas a obtener recursos en el corto plazo, pero advirtió que no necesariamente contemplan las inversiones requeridas para mejorar la infraestructura y garantizar servicios de calidad. En ese marco, calificó a las privatizaciones como “de saqueo” y expresó su rechazo a una estrategia que, según su interpretación, prioriza el resultado económico inmediato.

El costo del boleto fue otro de los puntos señalados por el dirigente ferroviario. Sobrero sostuvo que el precio actual representa una carga importante para los trabajadores y planteó la necesidad de encontrar mecanismos alternativos de financiamiento. Su propuesta consiste en fortalecer el transporte ferroviario de cargas para utilizar sus ingresos como respaldo del servicio de pasajeros.

“Lo que deja ganar es el pasajero”, explicó al defender una concepción integrada del sistema. Desde su perspectiva, una mayor participación del ferrocarril en el transporte de cargas permitiría generar recursos que podrían destinarse al mantenimiento y funcionamiento de los servicios de pasajeros, contribuyendo además a reducir el peso de las tarifas sobre los usuarios.

Por último, Sobrero cuestionó el papel de la CGT frente al escenario económico y laboral. Reclamó una postura más firme ante los despidos, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales. También sostuvo que existe un creciente malestar social frente al rumbo económico y consideró que la izquierda enfrenta el desafío de transformar esa preocupación en una mayor representación política.

Los principales planteos de Sobrero apuntan a una crisis ferroviaria que, según su diagnóstico, requiere una política de transporte integral.

El dirigente reclamó mayores inversiones y cuestionó las respuestas puntuales frente a los problemas denunciados por los trabajadores.

Sobrero sostuvo que el transporte ferroviario de cargas perdió participación y propuso recuperar su importancia para fortalecer el sistema.

También rechazó el avance de las privatizaciones al considerar que pueden priorizar ingresos inmediatos por encima de las inversiones necesarias.

El dirigente cuestionó el costo del boleto y planteó utilizar los recursos generados por las cargas para sostener el transporte de pasajeros.

Además, reclamó una mayor intervención de la CGT frente a los despidos, la pérdida salarial y el malestar generado por la situación económica.