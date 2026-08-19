Santilli destacó el acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO y pidió cautela sobre una alianza electoral

Santilli destacó el inicio de una nueva etapa de diálogo entre La Libertad Avanza y el PRO.

Las reuniones continuarán con una periodicidad aproximada de 15 días.

Ambos espacios coinciden en impulsar reformas y evitar un regreso del populismo.

El Gobierno busca fortalecer acuerdos parlamentarios con el PRO y otros sectores.

Santilli pidió prudencia antes de hablar de una alianza electoral para 2027.

La provincia y la Ciudad de Buenos Aires aparecen como distritos centrales para las futuras negociaciones.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, destacó el acercamiento iniciado entre La Libertad Avanza y el PRO y anticipó que las conversaciones entre ambos espacios continuarán durante las próximas semanas. El funcionario valoró el inicio de una nueva etapa de diálogo, aunque evitó anticipar un acuerdo electoral para 2027 y reclamó paciencia para avanzar sobre las diferencias existentes.

El acercamiento se produce en un momento en el que el Gobierno de Javier Milei busca consolidar respaldos políticos para avanzar con su agenda legislativa y, al mismo tiempo, comienza a delinearse el escenario de alianzas que podría definir la competencia presidencial de 2027.

Santilli quedó a cargo de buena parte de las conversaciones políticas con gobernadores y dirigentes provinciales destinadas a garantizar apoyo parlamentario al oficialismo. En ese marco, el diálogo con el PRO adquiere una importancia particular debido a la presencia de dirigentes de ese espacio en el Congreso y a su peso político en distritos estratégicos.

Luego del acto oficial por el aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, Santilli definió como “interesante” la nueva etapa de conversaciones iniciada entre el oficialismo y el PRO. Según explicó, el encuentro funcionó como un punto de partida para establecer un canal de trabajo que continuará durante los próximos días.

El jefe de Gabinete confirmó que las reuniones tendrán continuidad y que la intención es sostener una dinámica periódica. El objetivo será identificar coincidencias, ordenar una agenda común y avanzar sobre aquellos temas en los que ambos espacios puedan coordinar posiciones.

La mesa de diálogo cuenta con la participación de dirigentes de peso del PRO y funcionarios del Gobierno. Entre ellos se encuentran el diputado nacional Cristian Ritondo, el secretario general del PRO, Fernando de Andreis, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Santilli valoró especialmente el encuentro con sus antiguos compañeros de espacio y calificó la conversación como positiva. El funcionario conoce de cerca la estructura del PRO, partido al que perteneció durante años, y su actual rol dentro del Gobierno lo ubica como uno de los principales encargados de acercar posiciones entre ambas fuerzas.

Uno de los puntos de coincidencia destacados durante las conversaciones fue el rechazo a un eventual regreso del peronismo al poder bajo una orientación que ambos sectores identifican con el populismo. Santilli también puso el foco en la agenda parlamentaria que deberá afrontar el Gobierno durante los próximos meses y en las reformas que la administración de Milei considera necesarias para consolidar su programa.

En ese marco, la intención es establecer mesas de trabajo con encuentros cada 15 días. La continuidad de las reuniones permitiría transformar el acercamiento inicial en una agenda política concreta, especialmente en el Congreso, donde el oficialismo necesita construir mayorías para aprobar sus proyectos.

Sin embargo, Santilli evitó presentar el diálogo como un acuerdo electoral cerrado. La definición resulta especialmente relevante porque cualquier entendimiento entre La Libertad Avanza y el PRO tendría impacto en los principales distritos del país, especialmente en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

El funcionario planteó que todavía existe un camino por recorrer antes de definir candidaturas, listas o mecanismos de competencia conjunta. En lugar de anticipar una alianza para 2027, pidió avanzar con prudencia y consolidar primero los puntos de coincidencia.

La estrategia oficial apunta así a construir primero una relación política estable y dejar para una etapa posterior las discusiones electorales. Para Santilli, el desafío consiste en sostener el diálogo sin acelerar definiciones que todavía no están maduras.

El acercamiento entre ambos espacios representa, de todos modos, un movimiento significativo dentro del mapa opositor al peronismo. La posibilidad de una coordinación entre el Gobierno y el PRO podría modificar el escenario electoral de 2027, aunque todavía resta determinar si las conversaciones desembocarán en una alianza formal o en acuerdos parciales según cada distrito.

Por ahora, el oficialismo y el partido liderado por Mauricio Macri optaron por mantener abiertas las negociaciones. La continuidad de las reuniones será clave para establecer si el entendimiento alcanzado en esta primera etapa puede convertirse en una construcción política de mayor alcance.