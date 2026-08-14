Las jubilaciones y asignaciones subirán 2,1% en septiembre por la inflación de julio

La inflación de julio fue del 2,1%, por encima del 1,9% registrado durante junio.

El dato determinará la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones que se aplicará en septiembre.

La jubilación mínima se ubicará en $428.591,11 y alcanzará $498.591,11 con un bono de $70.000.

La inflación acumulada durante los primeros siete meses de 2026 llegó al 19,3%, mientras que la variación interanual fue del 33,8%.

Los precios estacionales aumentaron 4,5%, mientras que la inflación núcleo avanzó 1,8% y los precios regulados subieron 2,1%.

Las expectativas del mercado anticipan una desaceleración gradual de la inflación durante los próximos meses.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la inflación de julio fue del 2,1%, un dato que marcó una aceleración respecto del 1,9% registrado en junio y que tendrá un impacto directo sobre los ingresos de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales durante septiembre.

El porcentaje difundido por el organismo estadístico se convierte en la referencia para la actualización de los haberes que realizará la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), de acuerdo con el esquema de movilidad vigente. El mecanismo establecido por el Decreto 274/2024 determina que las prestaciones se actualizan mensualmente tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor registrada dos meses antes.

De esta manera, la inflación correspondiente a julio funcionará como base para calcular el incremento que recibirán los beneficiarios durante septiembre. La actualización alcanzará a jubilaciones, pensiones, prestaciones no contributivas y asignaciones familiares, entre otras prestaciones administradas por el organismo previsional.

Con el aumento, la jubilación mínima se ubicará en $428.591,11. En caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanzará los $498.591,11. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $342.872,88 y llegará a $414.349,88 con el refuerzo.

Por su parte, las pensiones no contributivas pasarán a $300.015,36, mientras que con el bono alcanzarán $371.492,36. La Pensión para Madre de 7 Hijos se ubicará en $428.591,11 y llegará a $500.068,11 con el refuerzo correspondiente.

En el caso de las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $154.011,11, mientras que la AUH por hijo con discapacidad llegará a $501.473,96.

El dato de julio mostró una interrupción en la tendencia de desaceleración que había registrado la inflación durante los tres meses anteriores. El incremento mensual fue 0,2 puntos porcentuales superior al de junio. En términos interanuales, el IPC acumuló una suba del 33,8%, mientras que el avance acumulado durante los primeros siete meses de 2026 alcanzó el 19,3%.

Al analizar los distintos componentes, la inflación núcleo avanzó 1,8%. Dentro de este segmento tuvieron incidencia los aumentos en alquileres y servicios culturales, aunque la reducción de las expensas, luego de la eliminación del adicional del 20% aplicado durante junio, permitió moderar el resultado.

Los precios estacionales fueron los que registraron la mayor variación, con un aumento del 4,5%. El comportamiento estuvo explicado principalmente por el incremento de verduras, paquetes turísticos y servicios de alojamiento. Los precios regulados, en tanto, subieron 2,1%, impulsados por aumentos en transporte público, cuotas de empresas de medicina prepaga y electricidad.

El resultado oficial estuvo cerca de las principales proyecciones privadas. Algunas consultoras habían estimado una inflación de entre 1,9% y 2,1%, mientras que la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central había proyectado un 2% para julio.

Antes de conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico y sostuvo que la continuidad de una política fiscal orientada al equilibrio y el control de la emisión permitirán avanzar hacia una convergencia de la inflación doméstica con los niveles internacionales.

En los próximos meses, las expectativas apuntan a una desaceleración gradual. Las proyecciones del mercado contemplan una inflación del 1,8% para agosto y septiembre, del 1,7% para octubre y del 1,6% para noviembre. Para diciembre se espera una leve aceleración hasta el 1,8%, seguida por una nueva reducción en enero de 2027.