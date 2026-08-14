Mayans confirmó que el peronismo habilitará una interna para definir sus candidaturas

El peronismo busca preservar la unidad y permitir que todos los sectores presenten candidatos en una interna abierta.

El resultado de las urnas sería el criterio para ordenar las candidaturas y determinar quién obtiene el mayor respaldo dentro del espacio.

José Mayans mencionó entre los posibles competidores a Uñac, Manzur, Zamora y Kicillof, además de dejar abierta la participación de Sergio Massa.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner mantuvieron un encuentro cordial durante la cumbre, pese a las diferencias políticas que habían protagonizado.

Los dirigentes peronistas analizaron la situación económica de las provincias, la coparticipación, el endeudamiento y la caída de la inversión pública.

Mayans afirmó que el peronismo puede derrotar a Javier Milei en las próximas elecciones y planteó la necesidad de construir una alternativa económica diferente.

La cumbre del peronismo dejó una definición política con impacto directo sobre la estrategia electoral del espacio: los distintos sectores podrán presentar sus propios candidatos y el resultado de las urnas será el mecanismo para determinar el liderazgo y ordenar la representación interna. La decisión fue planteada por el senador nacional José Mayans, uno de los dirigentes que participó del encuentro que reunió a gobernadores y principales referentes del justicialismo.

La premisa central, según explicó el legislador, es preservar la unidad y evitar que las diferencias internas terminen provocando una ruptura. En ese marco, sostuvo que todos los dirigentes que tengan aspiraciones deberían contar con la posibilidad de competir en las PASO y someterse al respaldo de los votantes.

La estrategia busca contener a los distintos sectores que conviven dentro del peronismo y evitar una disputa anticipada por la definición de candidaturas. Mayans mencionó entre los posibles competidores a Sergio Uñac, Juan Manzur, Gerardo Zamora y Axel Kicillof, además de otros dirigentes que puedan manifestar su intención de participar. El criterio planteado es que quien obtenga mayor acompañamiento electoral sea reconocido como la principal referencia.

En relación con Sergio Massa, Mayans evitó confirmar que exista una candidatura concreta, aunque reconoció que observa al dirigente activo y con voluntad de regresar a la competencia electoral. La definición dejó abierta la posibilidad de que el ex ministro de Economía vuelva a ocupar un lugar central dentro de la estrategia del peronismo, aunque sin confirmar para qué cargo podría competir.

El esquema propuesto pretende evitar una designación cerrada de candidaturas y trasladar la resolución de las diferencias al voto. La idea también busca ofrecer un marco común para dirigentes que mantienen posiciones diferentes sobre la conducción del espacio y sobre la relación que debe establecerse con el Gobierno nacional.

Uno de los aspectos políticos más observados de la reunión fue el encuentro entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, luego de los fuertes cruces que ambos protagonizaron durante los últimos meses. Según el relato de Mayans, el gobernador bonaerense y el dirigente de La Cámpora mantuvieron una actitud cordial y se saludaron con un abrazo cuando coincidieron en la reunión.

El senador aseguró que el clima se mantuvo durante toda la jornada y que no hubo discusiones de tono elevado ni enfrentamientos entre los diferentes sectores. La escena fue interpretada como una señal de distensión en una interna que durante los últimos meses había expuesto profundas diferencias sobre la conducción del peronismo y la estrategia electoral.

Mayans también señaló que había conversado previamente con Cristina Fernández de Kirchner sobre la convocatoria. Según relató, la ex presidenta recibió positivamente la iniciativa y puso el foco en la necesidad de que el espacio concentre su atención en los problemas que afectan a la población.

La situación económica de las provincias ocupó otro lugar central durante el encuentro. Los dirigentes analizaron la caída de recursos, las dificultades vinculadas con la coparticipación, el endeudamiento de las familias, la mora en el pago de servicios públicos y la reducción de la inversión pública. También abordaron proyectos impulsados por el Gobierno nacional que podrían tener impacto sobre las administraciones provinciales.

En ese contexto, Mayans volvió a cuestionar las políticas económicas de Javier Milei y sostuvo que existe un deterioro de los ingresos, el consumo y la actividad de las pequeñas y medianas empresas. También señaló a la provincia de Buenos Aires como una de las jurisdicciones más afectadas por el escenario actual.

El senador consideró que este panorama puede convertirse en un factor decisivo para las próximas elecciones. Según su interpretación, el Gobierno nacional perdió respaldo social y eso permitiría al peronismo recuperar protagonismo electoral. Mayans se mostró convencido de que su espacio tiene posibilidades de imponerse y planteó la necesidad de construir una propuesta económica diferente.

La estrategia que comienza a tomar forma combina, de esta manera, unidad interna, competencia entre dirigentes y definición de candidaturas a través del voto. El desafío para el peronismo será sostener esa convivencia entre sectores con diferencias profundas sin que la disputa electoral termine debilitando el objetivo común de volver a convertirse en una alternativa de poder.