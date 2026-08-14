Pullaro prepara la apelación ante la Corte nacional por el tope jubilatorio de Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe avanza con la estrategia judicial para defender el tope aplicado a las jubilaciones provinciales, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declarara inconstitucional una de las disposiciones centrales de la última reforma previsional.

La Provincia ultima los detalles del recurso que buscará llevar el conflicto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presentación será formalizada por la Fiscalía de Estado, aunque antes el Ejecutivo deberá solicitar autorización al máximo tribunal santafesino para acceder a la instancia federal.

Si ese pedido fuera rechazado, la administración de Maximiliano Pullaro tiene previsto avanzar mediante un recurso de queja ante la Corte nacional.

Mientras tanto, la Casa Gris aguarda una definición sobre otros dos planteos realizados ante la Justicia provincial. Uno de ellos solicita la nulidad del fallo, mientras que el segundo reclama una aclaración respecto de la mención al denominado aporte solidario, que no aparece expresamente en la parte resolutiva de la sentencia.

La discusión gira en torno al límite establecido por la reforma previsional, que fijó como máximo un haber equivalente a 20 jubilaciones mínimas. Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la medida es constitucional y que responde a la necesidad de garantizar la sustentabilidad del sistema.

El secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, defendió públicamente la normativa y argumentó que un límite puede ser válido si permite equilibrar principios como la solidaridad, la contribución de los trabajadores, la suficiencia de los haberes y la sostenibilidad financiera del régimen.

Desde esa perspectiva, el Gobierno considera que el análisis judicial no debería centrarse únicamente en cuánto pierde un beneficiario respecto de un cálculo teórico, sino en determinar si el sistema continúa garantizando una prestación adecuada y vinculada con los aportes realizados durante la vida laboral.

Una Corte dividida

La resolución que cuestionó el tope fue adoptada por una mayoría ajustada. La votación terminó con una diferencia de cuatro votos contra tres, tanto en el tratamiento del límite jubilatorio como en otro de los aspectos vinculados con la reforma.

El ministro Eduardo Spuler, uno de los integrantes del tribunal que respaldó la declaración de inconstitucionalidad, defendió su postura y sostuvo que el tope afecta el principio de movilidad de las jubilaciones.

Spuler también planteó que existe una relación directa entre los aportes realizados durante la etapa laboral y el beneficio que posteriormente recibe el jubilado. Como ejemplo, cuestionó que un trabajador pueda realizar aportes elevados durante años y luego enfrentar una reducción significativa de su haber al momento de jubilarse.

El magistrado ratificó además que continuará en funciones hasta el 1° de septiembre, fecha prevista para su salida del máximo tribunal provincial.

A partir de entonces, su lugar será ocupado por Diego Maciel, cuya designación fue formalizada recientemente por el gobernador Pullaro.

De esta manera, el conflicto por el régimen previsional santafesino ingresa en una nueva etapa judicial. Mientras la Provincia prepara su defensa ante una eventual intervención de la Corte nacional, la decisión sobre el tope jubilatorio continúa generando fuertes diferencias dentro del propio máximo tribunal de Santa Fe.