Quintela cuestionó a Milei y llamó al peronismo a reconstruirse para recuperar a quienes se alejaron

Quintela reclamó un proceso de reconstrucción y reencuentro dentro del peronismo.

El gobernador cuestionó los datos oficiales sobre la evolución de la pobreza durante el Gobierno de Milei.

También criticó el aumento de las tarifas de los servicios públicos y su impacto sobre los hogares.

Quintela acusó al oficialismo de construir un relato favorable sobre los resultados de su gestión.

El mandatario riojano señaló a jubilados, pensionados, universitarios, científicos y trabajadores estatales entre los sectores perjudicados.

El gobernador sostuvo que el peronismo debe recuperar la justicia social y reconstruir los vínculos con dirigentes y militantes alejados.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei y planteó la necesidad de que el peronismo atraviese un proceso de reconstrucción política para volver a vincularse con dirigentes, militantes y sectores sociales que se alejaron del espacio. El mandatario provincial sostuvo que la oposición debe recuperar una identidad basada en la justicia social y la defensa de la dignidad humana frente al escenario económico y político actual.

Durante una entrevista, Quintela remarcó que uno de los principales desafíos del peronismo consiste en recuperar el diálogo interno y reconstruir los vínculos que se fueron debilitando. Para el gobernador riojano, el espacio debe dejar atrás las divisiones y avanzar hacia un proceso de reencuentro que permita recuperar capacidad política y representación social.

“Lo más importante que podamos tener es un proceso de reencontrarnos todos los compañeros”, afirmó Quintela, quien ubicó la reconstrucción del peronismo como una de las prioridades para enfrentar al oficialismo. En su diagnóstico, el movimiento debe volver a colocar en el centro de sus propuestas cuestiones vinculadas con la justicia social, la dignidad y las condiciones de vida de la población.

El gobernador describió como “dificilísima” la situación que atraviesan distintos sectores de la sociedad y cuestionó que los indicadores oficiales sobre pobreza puedan interpretarse como una mejora generalizada de las condiciones económicas. En particular, puso en duda que una parte significativa de la población haya logrado abandonar la pobreza durante la gestión libertaria.

“¿Quién salió de la pobreza? Dígame, ¿quién salió de la pobreza? ¿Qué sector?”, preguntó Quintela al referirse a la evolución de los principales indicadores sociales. Con ese planteo, buscó contraponer los datos oficiales con su propia percepción sobre el impacto cotidiano de las políticas económicas aplicadas por la administración nacional.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al incremento de las tarifas de los servicios públicos y a sus efectos sobre los ingresos familiares. Según el mandatario provincial, los aumentos representaron una carga adicional para hogares que ya enfrentaban dificultades para sostener su nivel de consumo.

Quintela también acusó al Gobierno de construir un discurso destinado a mostrar resultados favorables que, según su interpretación, no se reflejan en la realidad social. En ese contexto utilizó una expresión particularmente dura para referirse al relato oficial y sostuvo que la sociedad no debería aceptar sin cuestionamientos todas las explicaciones provenientes del poder central.

La entrevista alcanzó uno de sus momentos más polémicos cuando fue consultado sobre sus afirmaciones respecto del Gobierno y, específicamente, sobre si consideraba que Milei era un delincuente. El gobernador respondió de manera contundente y ratificó su cuestionamiento al Presidente.

Más allá de esa acusación, Quintela concentró buena parte de su argumentación en los sectores que considera perjudicados por las políticas implementadas desde diciembre de 2023. Entre ellos mencionó a jubilados, pensionados, personas con discapacidad, universitarios, científicos y trabajadores de la salud y la educación.

Según su evaluación, estos grupos atravesaron un proceso de pérdida de derechos, ingresos y reconocimiento durante la actual administración. El gobernador sostuvo que fueron “degradados” y “denigrados” y cuestionó que el Gobierno pueda exhibir una mejora general de la situación social mientras persisten dificultades en áreas sensibles.

El planteo de Quintela se inscribe, además, en una discusión más amplia dentro del peronismo sobre el futuro de la oposición. Su llamado a recuperar a quienes se alejaron busca instalar la necesidad de ampliar nuevamente la base política del movimiento y generar un espacio capaz de representar las demandas sociales que, según su diagnóstico, quedaron desatendidas.