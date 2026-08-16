Agustín Rossi pidió unidad del peronismo para 2027 y advirtió sobre la estrategia electoral de Javier Milei

Agustín Rossi consideró positivo que los principales dirigentes del peronismo hayan retomado el diálogo después de meses de enfrentamientos.

El diputado advirtió que la eventual eliminación de las PASO obligará al espacio a encontrar otro mecanismo para definir sus candidaturas.

Rossi sostuvo que Javier Milei buscará construir un escenario electoral que le permita alcanzar el 40% de los votos y evitar una oposición superior al 30%.

El dirigente consideró que el acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO aumenta la necesidad de que el peronismo concurra unido.

Rossi afirmó que el peronismo debe volver a generar expectativas y recuperar a los votantes que se alejaron del espacio.

El diputado propuso una reforma profunda de la Corte Suprema y planteó revisar medidas del actual Gobierno sin afectar derechos adquiridos.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Agustín Rossi, analizó el escenario político de cara a las elecciones de 2027 y planteó que el peronismo deberá alcanzar un acuerdo interno que le permita competir unido. El dirigente valoró el reciente acercamiento entre los principales referentes del espacio después de meses de fuertes enfrentamientos y consideró que la reconstrucción del diálogo constituye un paso necesario para definir una estrategia electoral común.

Rossi destacó especialmente que las conversaciones entre dirigentes peronistas se desarrollen con cierto nivel de reserva. Según su visión, evitar que cada encuentro se transforme inmediatamente en una disputa pública puede contribuir a reconstruir vínculos y facilitar acuerdos. Para el legislador, la prioridad en esta etapa debe ser encontrar mecanismos que permitan procesar las diferencias internas sin profundizar una fragmentación que podría beneficiar al oficialismo.

Uno de los principales interrogantes está relacionado con la eventual eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Rossi consideró que la desaparición de ese mecanismo obligaría al peronismo a encontrar una nueva forma de definir candidaturas y ordenar la competencia interna.

La necesidad de resolver esa cuestión adquiere mayor importancia ante la posibilidad de que diferentes sectores concurran a las elecciones con candidatos propios. Para Rossi, una división del voto opositor podría facilitar las posibilidades electorales de La Libertad Avanza y sus eventuales aliados.

En ese sentido, el diputado cuestionó la estrategia que atribuye al gobierno de Javier Milei. Según explicó, el oficialismo buscaría construir un escenario electoral que le permita alcanzar el 40% de los votos y, al mismo tiempo, evitar que una fuerza opositora supere el 30%. Ese resultado podría resultar determinante para intentar imponerse en primera vuelta.

Dentro de esa estrategia, Rossi ubicó el acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO como uno de los movimientos políticos relevantes. La posibilidad de que ambos espacios coordinen su estrategia electoral podría modificar el mapa de fuerzas y aumentar la necesidad de que el peronismo defina una posición común.

Por ese motivo, Rossi fue categórico al plantear que el peronismo debe concurrir unido a las próximas elecciones. La unidad, según su interpretación, no debería limitarse a un acuerdo electoral entre dirigentes, sino que tendría que incluir la construcción de una propuesta política capaz de recuperar el respaldo de sectores que se alejaron del espacio.

El legislador consideró que ese proceso requiere algo más que una reorganización interna. A su entender, el peronismo debe recuperar capacidad para generar expectativas en la sociedad y volver a representar las aspiraciones de amplios sectores. En ese sentido, sostuvo que el espacio “tiene que volver a enamorar” y convertirse nuevamente en una referencia para quienes buscan una alternativa política.

Rossi también planteó que una eventual victoria electoral no debería ser considerada como un objetivo suficiente. El peronismo, según sostuvo, necesitaría construir un consenso social amplio para afrontar las dificultades económicas, políticas e institucionales que, desde su perspectiva, podría dejar la gestión de Milei.

La mirada del diputado también incluyó una propuesta de reforma del Poder Judicial. Entre sus iniciativas mencionó una modificación profunda de la Corte Suprema, que pasaría a estar integrada por 31 miembros. La propuesta contemplaría una representación más amplia de las provincias y de las distintas ramas del derecho.

En materia de políticas públicas, Rossi sostuvo además que un eventual futuro gobierno peronista debería revisar las medidas adoptadas durante la administración de Milei que considere perjudiciales para el país. Sin embargo, estableció como límite el respeto por los derechos adquiridos, en un planteo destinado a diferenciar una revisión de políticas de una reversión indiscriminada de decisiones.

El diagnóstico de Rossi combina así tres desafíos para el peronismo: recomponer la unidad interna, construir una alternativa electoral competitiva y recuperar la capacidad de generar expectativas sociales. La eventual eliminación de las PASO agrega presión sobre ese proceso, porque obligaría a resolver las candidaturas mediante acuerdos políticos o mecanismos alternativos.

Mientras el oficialismo avanza en su acercamiento con sectores del PRO, el peronismo busca ordenar sus principales corrientes. Para Rossi, el resultado de esa disputa dependerá no solamente de la capacidad de los dirigentes para alcanzar acuerdos, sino también de la posibilidad de construir una propuesta que vuelva a conectar con los votantes.