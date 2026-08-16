Silvia Lospennato advirtió que una división entre el PRO y La Libertad Avanza podría favorecer al peronismo en 2027

Silvia Lospennato respaldó el acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027.

La legisladora advirtió que una eventual división entre ambos espacios podría favorecer al peronismo.

El primer encuentro no incluyó definiciones sobre candidaturas ni sobre el armado de listas electorales.

La reconstrucción de la confianza aparece como una condición previa para avanzar hacia un eventual acuerdo.

Lospennato consideró que el peronismo puede superar sus internas cuando existe una posibilidad concreta de recuperar el poder.

La dirigente sostuvo que el éxito del actual rumbo político dependerá de que la sociedad perciba una mejora concreta en su calidad de vida.

El PRO y La Libertad Avanza dieron un nuevo paso en el acercamiento político con vistas a las elecciones de 2027, en una etapa marcada por la búsqueda de acuerdos y la necesidad de reconstruir una relación que durante los últimos meses había quedado atravesada por diferencias y falta de diálogo institucional. En ese escenario, la legisladora porteña Silvia Lospennato respaldó la apertura de una mesa de negociación entre ambas fuerzas y advirtió que una eventual fragmentación podría terminar beneficiando al peronismo.

La reunión entre dirigentes del PRO y LLA se produjo después de la reactivación del vínculo entre Mauricio Macri y Karina Milei. Ese contacto permitió destrabar una relación que había atravesado un período de distanciamiento y derivó en un encuentro formal entre representantes de las dos fuerzas políticas.

Para Lospennato, la importancia de la reunión no radica todavía en la definición de una alianza electoral, sino en que representa el regreso de un canal institucional entre las conducciones partidarias. La dirigente recordó que el PRO mantuvo durante todo este período una disposición favorable a colaborar con el Gobierno de Javier Milei, aunque consideró que la convocatoria formal a una mesa conjunta constituye una novedad política.

La legisladora evitó confirmar que exista actualmente un acuerdo electoral entre ambos espacios. Según explicó, durante la primera reunión no se discutieron candidaturas ni se avanzó en la conformación de listas para los próximos comicios. Esa discusión, planteó, deberá quedar para una etapa posterior, una vez que las fuerzas hayan conseguido establecer condiciones básicas para avanzar.

La reconstrucción de la confianza aparece así como uno de los principales desafíos. El PRO y LLA mantienen coincidencias sobre aspectos centrales del rumbo económico y político, pero también existen diferencias respecto de algunas decisiones adoptadas por el Gobierno. Para Lospennato, esas cuestiones deberán ser abordadas dentro de una mesa de diálogo capaz de evitar que las diferencias terminen bloqueando una eventual estrategia común.

El escenario electoral de 2027 agrega presión sobre las conversaciones. A medida que se acerque la próxima elección presidencial, los distintos sectores deberán definir si compiten por separado o si buscan construir una alternativa capaz de concentrar el voto de quienes respaldan el actual rumbo político.

En ese punto apareció la principal advertencia de Lospennato. La dirigente se refirió al reencuentro entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner y consideró que el peronismo puede atravesar fuertes disputas internas, pero que históricamente mostró capacidad para reorganizarse cuando aparece una posibilidad concreta de recuperar el poder.

Según su análisis, la eventual unidad del peronismo obliga a quienes buscan construir una alternativa política a evitar una fragmentación excesiva. La dirigente advirtió que dividir el espacio opositor al peronismo podría facilitar el regreso de ese sector al poder, especialmente si consigue ordenar sus principales corrientes antes de las elecciones.

La discusión no se limita, sin embargo, al armado electoral. Para Lospennato, cualquier eventual entendimiento entre el PRO y LLA debería estar acompañado por resultados concretos en materia económica y social. La continuidad del rumbo político dependerá, según sostuvo, de que los ciudadanos perciban una mejora efectiva en sus condiciones de vida.

Ese aspecto introduce una dimensión adicional en la negociación. Más allá de las candidaturas y las alianzas, el desafío para el oficialismo y sus eventuales socios será demostrar que las reformas impulsadas pueden traducirse en mayor bienestar, recuperación del consumo y mejores perspectivas para la población.

Por ahora, la primera reunión entre ambas fuerzas funcionó como un punto de partida. No hubo definiciones sobre candidaturas ni listas, pero quedó formalizado un canal de diálogo que podría convertirse en una pieza central del escenario político de los próximos meses.

El PRO deberá resolver sus propias discusiones internas y LLA deberá definir hasta dónde está dispuesta a incorporar dirigentes y estructuras de otros espacios. Mientras tanto, el peronismo busca recomponer sus vínculos y prepararse para una nueva etapa electoral.

El futuro de las conversaciones dependerá de la capacidad de ambos sectores para transformar las coincidencias en acuerdos concretos sin profundizar las diferencias que todavía permanecen abiertas. La advertencia de Lospennato resume una de las principales preocupaciones del espacio: que la falta de coordinación termine convirtiéndose en una ventaja para el peronismo.