El crédito prendario para comprar autos 0 km cayó 28% en julio y perdió impulso junto con el mercado

Las operaciones con crédito prendario para autos 0 km cayeron 28% interanual en julio.

El acumulado de los primeros siete meses registra una baja del 13,6% en las ventas financiadas.

La financiación representó el 49,6% de las ventas de vehículos nuevos durante julio.

Las compañías financieras de las automotrices concentraron el 44% del crédito prendario.

Peugeot, Citroën y Fiat lideraron entre las marcas con mayor proporción de ventas financiadas.

En usados, los bancos perdieron participación y crecieron las financieras, las financieras de marca y las mutuales y cooperativas.

El financiamiento prendario para la compra de vehículos 0 km volvió a mostrar una fuerte contracción durante julio y acompañó el retroceso general del mercado automotor. De acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), durante el séptimo mes del año se concretaron 22.350 operaciones con crédito prendario, lo que representa una disminución del 28% frente a julio de 2025 y del 4% respecto de junio. En los primeros siete meses del año, el acumulado registra una baja del 13,6%.

La comparación interanual debe ser interpretada teniendo en cuenta que julio del año pasado había sido particularmente favorable para el financiamiento. En ese mes se habían concretado 31.059 operaciones prendarias, el mejor registro de 2025, mientras que el promedio mensual del año había rondado las 26.000 unidades. Por ese motivo, la caída de julio de 2026 tiene como referencia una base elevada.

El comportamiento del crédito también quedó alineado con la evolución general de las ventas de vehículos nuevos. Los patentamientos totales registraron en julio una baja del 30,3% interanual y del 7,7% respecto de junio. En el acumulado de los primeros siete meses del año, la disminución alcanzó el 12,8%.

Uno de los datos más relevantes aparece al observar qué proporción de las ventas totales se concretó mediante algún mecanismo de financiación. En julio, los vehículos adquiridos con crédito representaron el 49,6% del mercado, prácticamente en línea con el 49% registrado en junio. Esto indica que la menor cantidad de operaciones financiadas no obedeció a un desplazamiento específico hacia las compras de contado, sino a una caída generalizada de la demanda de automóviles.

La diferencia con junio resulta significativa. Durante ese mes, las ventas financiadas habían crecido 23% respecto de mayo y la comparación interanual había mostrado una baja de 12,3%. En julio, en cambio, tanto el mercado general como el segmento financiado aceleraron sus retrocesos, mostrando un escenario de mayor debilidad comercial.

Dentro de las distintas alternativas de financiamiento, las compañías financieras vinculadas con las propias automotrices se consolidaron como el principal canal. En el acumulado del año concentran el 44% de las operaciones prendarias, por encima de los planes de ahorro, que representan el 41%, y de los bancos, con apenas el 13%.

Este cambio modifica la estructura que predominaba hasta 2025, cuando los planes de ahorro concentraban el 44% del financiamiento, mientras que las compañías de las marcas representaban el 40%. La evolución muestra una creciente participación de las automotrices en la oferta de crédito y herramientas comerciales para sostener las ventas.

Stellantis mantiene una posición destacada entre las marcas con mayor proporción de operaciones financiadas. Peugeot lidera con el 73% de sus ventas bajo alguna modalidad de crédito, seguida por Citroën con el 71% y Fiat con el 69%. También presentan porcentajes elevados Nissan, con el 67%; Renault, con el 60%; Chevrolet, con el 58%; y Volkswagen, con el 54%.

En el extremo opuesto aparece Toyota, con un 33% de ventas financiadas. También comienzan a ganar presencia nuevos jugadores del mercado, como Chery, Honda y BYD, aunque todavía con niveles de penetración considerablemente menores, del 21%, 17% y 11%, respectivamente.

El panorama del crédito para vehículos usados presenta características diferentes. En julio se registraron 10.819 operaciones prendarias, lo que significó un crecimiento del 8,8% frente a junio, pero una caída del 22,9% respecto del mismo mes de 2025. A pesar de la contracción interanual, la participación del crédito sobre las transferencias de usados continuó aumentando y alcanzó el 6,9%.

Además, el mercado de usados muestra una transformación en las fuentes de financiamiento. Los bancos, que en 2025 concentraban el 63% de las operaciones, redujeron su participación hasta el 35%. Ese espacio fue ocupado principalmente por entidades no bancarias: las financieras pasaron del 13% al 23%, las financieras de marca del 10% al 14%, y las mutuales y cooperativas del 7% al 10%.

El escenario muestra así un mercado automotor condicionado por la menor demanda, pero también por un cambio en la forma en que los consumidores acceden al financiamiento. Mientras el crédito mantiene una participación cercana a la mitad de las ventas de 0 km, las automotrices adquieren un papel cada vez más importante frente a los bancos y los tradicionales planes de ahorro.