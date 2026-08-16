Créditos en dólares: los bancos celebran la flexibilización, pero esperan la reglamentación del BCRA

La flexibilización permite ampliar el crédito en dólares hacia empresas que antes estaban excluidas de ese mercado.

Los nuevos préstamos no podrán superar en conjunto el 15% de los depósitos en dólares de cada entidad.

Los bancos deberán respaldar estas financiaciones con mayores requisitos de capital y evaluar distintos escenarios cambiarios.

ADEBA respaldó la medida y destacó su potencial para canalizar el ahorro en moneda extranjera hacia la inversión productiva.

Las entidades bancarias aguardan la reglamentación definitiva del BCRA para determinar el alcance comercial y operativo del nuevo esquema.

El Gobierno estima que podrían habilitarse hasta 6.000 millones de dólares adicionales en créditos, con especial atención sobre la construcción y la inversión.

La decisión del Gobierno de flexibilizar el acceso a los créditos en dólares para empresas abrió una nueva etapa para el sistema financiero argentino, que comenzó a evaluar el alcance de una medida que modifica las condiciones vigentes desde hace décadas. La iniciativa permite ampliar el universo de compañías habilitadas a tomar financiamiento en moneda extranjera, aunque establece límites y mayores exigencias para reducir los riesgos asociados a una eventual suba del tipo de cambio.

El cambio es significativo porque se trata de una apertura que no se producía en términos similares desde el final de la convertibilidad. Hasta ahora, los préstamos en dólares estaban principalmente concentrados en empresas con ingresos genuinos en esa moneda, como exportadoras o compañías vinculadas directamente con actividades que generan divisas.

La nueva normativa permite que otras firmas, incluso aquellas cuyos ingresos están denominados principalmente en pesos, puedan acceder al financiamiento dolarizado. Sin embargo, la apertura no será irrestricta. El monto total de los nuevos préstamos destinados a empresas anteriormente excluidas no podrá superar el equivalente al 15% de los depósitos en dólares de cada banco.

Ese límite se aplicará únicamente sobre los nuevos destinos habilitados. Los créditos que ya estaban permitidos por la regulación, destinados por ejemplo a compañías que generan ingresos en moneda extranjera, continuarán bajo el régimen vigente y no consumirán ese cupo.

La medida fue recibida favorablemente por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), que representa a las entidades privadas de capital nacional. Desde esa organización consideraron que el nuevo esquema permitirá que empresas con buen historial crediticio y capacidad de pago puedan elegir la moneda en la que desean financiarse.

La entidad sostuvo además que la flexibilización puede mejorar la intermediación financiera al canalizar parte del ahorro acumulado en dólares hacia el sector productivo. El crecimiento de los depósitos en moneda extranjera genera, en ese sentido, una fuente de financiamiento que hasta ahora tenía un uso limitado debido a las restricciones regulatorias.

La postura de otros bancos fue más prudente. Varias entidades decidieron esperar la reglamentación definitiva del Banco Central para conocer con precisión cómo deberán aplicarse las nuevas disposiciones y qué impacto tendrán sobre sus operaciones. El análisis será especialmente relevante para determinar qué empresas podrán acceder al financiamiento y bajo qué condiciones.

El principal punto de preocupación está relacionado con el riesgo cambiario. Una empresa que obtiene la mayor parte de sus ingresos en pesos puede enfrentar dificultades para devolver una deuda en dólares si se produce una fuerte depreciación de la moneda local. Para reducir esa posibilidad, el nuevo esquema incorpora requisitos adicionales de solvencia y evaluación crediticia.

Los préstamos comprendidos en la flexibilización deberán contar con un requerimiento mínimo de capital equivalente al 125% del establecido para créditos comparables. Además, para calcular los límites de exposición crediticia, estas financiaciones computarán por 1,25 veces su monto.

Las entidades también deberán analizar la capacidad de repago de las empresas ante diferentes escenarios cambiarios. El objetivo es evitar que una eventual aceleración del dólar genere un aumento significativo de la morosidad y termine afectando la estabilidad del sistema financiero.

Desde el sector bancario también destacaron el potencial de la medida para impulsar la inversión. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, estimó que el nuevo esquema podría habilitar préstamos por unos 6.000 millones de dólares, una cifra que podría incrementarse si continúan creciendo los depósitos en moneda extranjera.

La construcción aparece como uno de los sectores que el Gobierno busca beneficiar especialmente. La intención es que una parte del ahorro en dólares se transforme en inversión productiva y contribuya a generar actividad y empleo.

La expectativa también alcanza al mercado hipotecario, aunque la flexibilización no implica habilitar hipotecas nominadas en dólares. El Gobierno apunta a que una mayor disponibilidad de fondos contribuya a mejorar las condiciones generales del financiamiento.

De esta manera, el sistema financiero comienza a prepararse para una ampliación del crédito dolarizado bajo un esquema que combina mayor oferta con controles específicos. El desafío será conseguir que los dólares depositados en los bancos lleguen a la economía real sin generar una exposición excesiva al riesgo cambiario.