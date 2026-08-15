El hombre de Pullaro en Rafaela: Basso ya capitaliza políticamente ODESUR

A menos de un mes del inicio de los Juegos Suramericanos ODESUR 2026, el escenario político en Rafaela comienza a mostrar un dato que trasciende largamente lo deportivo. Mauricio Basso ya empezó a capitalizar el rol estratégico que le asignó el gobernador Maximiliano Pullaro como principal referente provincial para todo lo vinculado a la organización de la subsede Rafaela. En los hechos, es la voz autorizada del Gobierno santafesino para hablar del evento en la ciudad, una decisión que deja cada vez más desdibujado al intendente Leonardo Viotti y a su equipo de gobierno.

La imagen que dejó la recorrida realizada junto a la diputada nacional y ex vicegobernadora Gisela Scaglia fue elocuente. Mientras ambos supervisaban el estado de las obras y transmitían el mensaje institucional de la Provincia, la figura del intendente brilló por su ausencia. No se trató de un hecho aislado, sino de una postal que confirma un proceso que se viene consolidando desde hace varios meses.

Dentro del esquema diseñado por Pullaro, Basso asumió un protagonismo creciente. Es quien informa sobre el avance de las obras, coordina aspectos organizativos, participa de las actividades oficiales y se convirtió en el principal interlocutor cuando se habla de la preparación de Rafaela para recibir a las delegaciones internacionales.

La recorrida permitió confirmar que la mayoría de las obras ya superan el 95% de ejecución, un dato que tanto Scaglia como Basso utilizaron para destacar el trabajo realizado por la administración provincial.

"Lo que nos está pasando es increíble, y qué bueno que podamos vivirlo y que la gente pueda disfrutarlo y conocerlo", expresó Scaglia durante la visita, al sostener que la transformación que vive Santa Fe va mucho más allá del evento deportivo.

La legisladora destacó que la inversión permitirá dejar infraestructura de nivel internacional para las futuras generaciones de deportistas, resaltó que la obra pública provincial generó más de 40.000 puestos de trabajo en los últimos dos años y medio y sostuvo que los Juegos también representan un cambio en la imagen de Santa Fe, que pasó de ser asociada a la violencia a convertirse en una provincia elegida para el turismo, los eventos y las inversiones.

Por su parte, Basso aseguró que el verdadero impacto de las obras podrá apreciarse cuando comiencen las competencias y la ciudad reciba a las delegaciones de quince países.

"Somos una ciudad emprendedora y vamos a poder mostrarle al continente de qué está hecha Rafaela", afirmó el funcionario provincial, quien además señaló que el clima de ODESUR ya comenzó a sentirse con el Portal Suramericano funcionando, la cuenta regresiva en marcha y el voluntariado preparándose para recibir la Antorcha el próximo 19 de agosto.

Pero más allá de las declaraciones institucionales, la lectura política resulta inevitable. Cada aparición pública de Mauricio Basso fortalece su instalación como dirigente provincial con fuerte presencia en Rafaela. Su agenda, sus recorridas y el lugar que le otorga permanentemente la Casa Gris alimentan la percepción de que ya comenzó a construir un perfil de candidato.

No son pocos los que observan que Basso se mueve con la lógica de una campaña anticipada. Cada actividad vinculada a ODESUR le permite mostrarse gestionando, dialogando con distintos sectores y encabezando anuncios de alto impacto público, mientras el protagonismo político del intendente queda progresivamente eclipsado.

La apuesta de Pullaro parece clara: convertir a Basso en el rostro visible de uno de los acontecimientos más importantes que vivirá Rafaela en las últimas décadas. Y esa estrategia, al menos por ahora, tiene un efecto colateral inocultable: Leonardo Viotti aparece cada vez más "pintado" en un evento que, por la magnitud que tendrá para la ciudad, debería tener al intendente como uno de sus principales protagonistas.