Santa Fe acelera la reforma electoral y busca aprobar la nueva ley antes de fin de agosto

La Cámara de Diputados de Santa Fe acelera las negociaciones para avanzar con una nueva ley electoral y el objetivo del oficialismo es que el proyecto quede aprobado durante agosto. La presidenta del cuerpo, Clara García, aseguró que existen expectativas de alcanzar los consensos necesarios en las próximas semanas.

El tratamiento del proyecto ya figura entre las prioridades de la Legislatura. Mientras Diputados avanza en la elaboración del texto, los principales espacios que integran Unidos mantienen reuniones para definir una propuesta común que luego será discutida con el peronismo y las restantes fuerzas políticas.

La intención es llevar el proyecto al recinto de Diputados el próximo jueves, mientras que durante la semana previa se prevé una reunión plenaria de los partidos y legisladores que forman parte de Unidos para terminar de acordar los principales puntos de la iniciativa.

García destacó la importancia de la futura norma y recordó que la reforma de la Constitución de Santa Fe dejó pendientes distintas leyes para adecuar el funcionamiento institucional de la provincia. Entre ellas se encuentran la normativa sobre municipios, cuestiones vinculadas con seguridad y el nuevo régimen electoral.

Actualmente existen siete proyectos relacionados con la reforma electoral en Diputados, impulsados por distintos sectores políticos. Radicales, socialistas, justicialistas, la izquierda, el PRO y otros espacios participan del debate.

PASO, boleta única y paridad

Uno de los principales puntos de coincidencia está vinculado con la continuidad de algunos mecanismos que caracterizan al sistema electoral santafesino. Desde el oficialismo remarcaron que la provincia mantendrá las PASO, la boleta única y la paridad entre varones y mujeres.

Las mayores diferencias aparecen en cuestiones vinculadas con la representación legislativa y el reparto de bancas.

Uno de los debates centrales es el establecimiento del piso electoral necesario para acceder a la distribución de escaños en la futura Cámara de Diputados. El socialismo plantea un límite del 3% del padrón, mientras que el radicalismo y sectores del peronismo proponen llevarlo al 5%.

La discusión cobra especial importancia porque el nuevo esquema institucional modifica la composición de la Cámara y elimina el mecanismo por el cual la lista más votada obtenía automáticamente una mayoría de bancas.

Desde la conducción de Diputados remarcan que uno de los objetivos de la reforma es ampliar la presencia de las minorías y fortalecer el debate parlamentario.

Un nuevo escenario político

La futura ley electoral deberá adaptarse además a las modificaciones introducidas por la nueva Constitución provincial. Entre los cambios destacados aparece la eliminación de las reelecciones indefinidas, junto con un esquema que busca ampliar los períodos entre elecciones municipales.

García sostuvo que el nuevo sistema debería favorecer una mayor estabilidad en la gestión y evitar que los intendentes deban afrontar procesos electorales con demasiada frecuencia.

La discusión también alcanza la cantidad de boletas únicas que deberán utilizarse en las distintas instancias electorales. Allí todavía existen posiciones diferentes entre los bloques, especialmente en relación con las PASO y las elecciones generales.

El oficialismo confía en que las negociaciones permitan superar esas diferencias y cerrar un proyecto con amplio respaldo político.

El calendario legislativo marca al jueves próximo como fecha de preferencia para el tratamiento en Diputados. El Senado, por su parte, no tendrá sesión ese día y retomará su actividad el 27 de agosto.

La meta planteada por la conducción de la Cámara baja es concreta: tener aprobada la nueva ley electoral antes de que termine agosto, en un proceso que podría redefinir las reglas de competencia y representación política en Santa Fe para las próximas elecciones.