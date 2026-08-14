Patricia Bullrich defendió el Súper RIGI y llamó a generar condiciones para atraer grandes inversiones

El Súper RIGI busca generar incentivos para atraer grandes inversiones destinadas a nuevas industrias.

Patricia Bullrich destacó la importancia de contar con estabilidad y previsibilidad para proyectos de largo plazo.

La senadora señaló a la inteligencia artificial, la biotecnología, la minería, la industria nuclear y el hidrógeno verde como sectores estratégicos.

Bullrich planteó que Argentina puede avanzar desde la extracción de litio hacia la fabricación de baterías y otras etapas industriales.

La legisladora reclamó condiciones impositivas competitivas y reglas institucionales estables para atraer capitales.

El debate continuará con la exposición de Carlos Guberman y las comisiones prevén avanzar hacia el dictamen entre el 20 y el 26 de agosto.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, defendió el proyecto que propone crear un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones destinado a nuevas industrias, conocido como Súper RIGI, y sostuvo que Argentina necesita establecer condiciones de largo plazo para captar capitales y desarrollar sectores estratégicos.

Durante un plenario de comisiones del Senado, la legisladora oficialista remarcó que los grandes proyectos de inversión requieren previsibilidad, estabilidad y reglas claras para poder avanzar. En ese sentido, destacó la necesidad de consolidar un escenario que permita a las empresas tomar decisiones de largo plazo y cuestionó los discursos que, según consideró, pueden contribuir a generar incertidumbre entre los inversores.

Bullrich sostuvo que las inversiones de gran escala necesitan un período de maduración y planteó que la estabilidad económica constituye una condición central para que Argentina pueda competir por nuevos proyectos internacionales. Según su visión, el desafío consiste en sostener las reglas durante el tiempo suficiente para que las inversiones puedan desarrollarse y generar nuevas capacidades productivas.

Entre los sectores que podrían beneficiarse del régimen, la senadora mencionó actividades consideradas estratégicas para el futuro de la economía, como la inteligencia artificial, la biotecnología, la minería, la industria nuclear y el desarrollo del hidrógeno verde. La iniciativa apunta precisamente a establecer un marco de incentivos que permita atraer proyectos de gran magnitud y ampliar la participación argentina en cadenas de producción internacionales.

Uno de los principales ejes de su exposición estuvo vinculado con el potencial del litio. Bullrich planteó que Argentina tiene la posibilidad de avanzar más allá de la extracción y exportación de materias primas para desarrollar una cadena industrial vinculada con ese recurso.

En particular, destacó la oportunidad de promover inversiones destinadas a la fabricación de baterías, lo que permitiría incorporar valor agregado, generar empleo especializado y ampliar las capacidades industriales del país. La senadora consideró que una política de inversiones de largo plazo podría contribuir a transformar los recursos naturales argentinos en una plataforma para nuevas industrias.

En ese marco, también hizo hincapié en la necesidad de contar con una estructura impositiva competitiva frente a otros países. Para Bullrich, los capitales internacionales evalúan no solamente la disponibilidad de recursos naturales, sino también las condiciones institucionales, fiscales y económicas que ofrece cada país.

Como referencia, mencionó el proceso atravesado por Irlanda, al que presentó como un ejemplo de transformación económica basada en la generación de condiciones favorables para la inversión. También aludió a Taiwán para señalar las posibilidades que podría tener Argentina de desarrollar industrias de alta complejidad, incluyendo sectores vinculados con la producción de microchips.

La senadora cuestionó además las posiciones que, desde su perspectiva, pueden instalar un clima contrario a las inversiones y sostuvo que las empresas necesitan reglas estables antes de comprometer grandes volúmenes de capital. En su análisis, la previsibilidad institucional constituye uno de los principales factores para definir dónde radicar nuevos proyectos productivos.

Bullrich cerró su intervención con un llamado a pensar en proyectos de mayor escala y respaldó el Súper RIGI como una herramienta destinada a captar inversiones capaces de modificar la estructura productiva argentina. La legisladora sostuvo que el país cuenta con recursos y capacidades para ampliar su participación en cadenas globales y convocó a “soñar en grande” para aprovechar esas oportunidades.

El debate continuará la próxima semana con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. De acuerdo con el cronograma establecido, las comisiones buscarán avanzar hacia la firma del dictamen entre el 20 y el 26 de agosto.