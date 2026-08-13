Cuti Romero cambia de club: será refuerzo del Atlético de Madrid

Cristian “Cuti” Romero puso punto final a su etapa en Tottenham y será nuevo jugador del Atlético de Madrid. La transferencia fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano, quien informó que el defensor argentino continuará su carrera en LaLiga bajo las órdenes de Diego Simeone.

El conjunto español acordó con Tottenham una operación por 40 millones de euros, variables incluidas, para quedarse con el marcador central argentino, que durante su última etapa en Inglaterra llegó a portar la cinta de capitán.

“El acuerdo fue cerrado por un paquete de 40 millones de euros, con variables incluidas”, informó Romano a través de sus redes sociales.

Cuti Romero eligió al Atlético de Madrid

Romero había despertado el interés de varios de los principales clubes de Europa durante el mercado de pases. Entre los equipos que siguieron de cerca su situación aparecieron Inter de Milán, Barcelona y Arsenal.

El conjunto italiano incluso había alcanzado un principio de acuerdo con el futbolista, pero finalmente la negociación no llegó a concretarse. El Atlético de Madrid avanzó con mayor determinación y terminó quedándose con el defensor argentino.

De esta manera, Romero será dirigido por Simeone y compartirá plantel con varios compatriotas: Juan Musso, Julián Álvarez, Nicolás González y Giuliano Simeone.

La trayectoria del Cuti en Tottenham

Romero llegó a Tottenham procedente de Atalanta durante la temporada 2020/21. Después de una primera campaña a préstamo, el conjunto inglés decidió ejecutar la opción de compra y desembolsó 52 millones de euros para quedarse definitivamente con el defensor.

Durante sus años en Londres, el argentino se convirtió en uno de los referentes del equipo y llegó a ser capitán. Su momento más importante con la camiseta de los Spurs se produjo en la temporada 2024/25, cuando fue una pieza fundamental en la conquista de la Europa League.

Tottenham derrotó al Manchester United en la final disputada en el estadio San Mamés de Bilbao, con Romero como uno de los principales protagonistas del equipo campeón.

Ahora, después de varias temporadas en la Premier League, el Cuti cambia Inglaterra por España y afrontará un nuevo desafío en el Atlético de Madrid. El defensor argentino se suma a un equipo que buscará volver a competir por los principales títulos europeos bajo la conducción de Simeone.