Un periodista inglés destrozó a Enzo Fernández ante su posible llegada al Manchester City

Un periodista inglés destrozó a Enzo Fernández ante su posible llegada al Manchester CityDEPORTESNone
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