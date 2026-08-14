Un periodista inglés destrozó a Enzo Fernández ante su posible llegada al Manchester City

El mercado de pases europeo sumó un nuevo capítulo alrededor de Enzo Fernández. El mediocampista argentino es seguido de cerca por el Manchester City y, ante los rumores sobre una posible transferencia, la prensa inglesa reaccionó con fuertes críticas hacia el campeón del mundo.

Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde el Daily Mail. El periodista Oliver Holt publicó una columna en la que se manifestó abiertamente en contra de una eventual llegada del argentino al conjunto de Manchester.

Bajo el título “Enzo Fernández es la cara del juego sucio y Enzo Maresca debería escaparse de él”, el periodista apuntó contra el futbolista del Chelsea y cuestionó diferentes episodios protagonizados por el mediocampista tanto dentro como fuera de la cancha.

Las duras críticas de la prensa inglesa a Enzo Fernández

En su análisis, Holt sostuvo que la incorporación de Fernández podría afectar la imagen que el Manchester City construyó durante la etapa de Pep Guardiola.

El columnista consideró que el fichaje representaría un cambio en la identidad del equipo y calificó al argentino como un futbolista asociado a un estilo de juego que, desde su perspectiva, está alejado de la elegancia que históricamente intentó transmitir el conjunto inglés.

Además, cuestionó algunas actitudes de Fernández durante sus partidos en la Premier League y recordó la polémica que protagonizó junto a integrantes de la Selección argentina durante la Copa América 2024, cuando quedó involucrado en un cántico que generó acusaciones de contenido racista.

Holt también apuntó contra la relación del mediocampista con los árbitros y cuestionó su comportamiento durante distintos encuentros.

El recuerdo del Mundial 2026 y los cruces con Inglaterra

La columna también recuperó algunos episodios protagonizados por Fernández durante el Mundial 2026, especialmente aquellos vinculados al duelo entre Argentina e Inglaterra.

El periodista británico utilizó los acontecimientos ocurridos durante aquella competencia para reforzar sus críticas hacia el futbolista y cuestionó su comportamiento en los partidos de la Selección.

Para Holt, algunas de esas actitudes no son compatibles con la imagen que el Manchester City busca proyectar y podrían generar rechazo entre los aficionados ingleses.

Chelsea fijó el precio de Enzo Fernández

Más allá de las críticas de la prensa británica, el interés del Manchester City por el argentino mantiene en movimiento al mercado de pases.

El Chelsea estaría dispuesto a escuchar propuestas por Fernández, aunque habría establecido una condición económica muy elevada: 120 millones de libras esterlinas para desprenderse del mediocampista.

La cifra convierte la operación en una de las más importantes del mercado europeo y obliga al City a evaluar cuidadosamente si está dispuesto a realizar semejante desembolso.

En caso de avanzar, además, Enzo Maresca tendría un papel central en la operación. El entrenador conoce al mediocampista de su etapa en Chelsea y lo considera una alternativa para reforzar el mediocampo del conjunto de Manchester tras el inicio de una nueva etapa luego de la salida de Guardiola.