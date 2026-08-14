Rosario Central empujó, pero no rompió la paridad en la Libertadores

Rosario Central y Corinthians igualaron 0-0 en el Gigante de Arroyito, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Ariel Holan fue de menor a mayor, generó las mejores oportunidades en el complemento y terminó jugando con un hombre más, pero no logró convertir.

El Canalla tuvo la iniciativa durante buena parte del encuentro y buscó quedarse con la victoria ante su gente. Sin embargo, la falta de eficacia le impidió sacar ventaja en el primer capítulo de la serie.

Central fue superior, pero el primer tiempo terminó sin goles

El comienzo del partido fue intenso y muy disputado. Rosario Central intentó imponer condiciones, aunque Corinthians también consiguió generar algunas situaciones frente al arco defendido por Jeremías Ledesma.

Jaminton Campaz y Giovanni Cantizano fueron algunas de las principales cartas ofensivas del conjunto rosarino, mientras que Ledesma respondió cada vez que fue exigido por los brasileños.

La situación más polémica de la primera mitad ocurrió cerca del final. Todo Rosario Central reclamó penal por una acción dentro del área de Corinthians y el árbitro uruguayo Andrés Matonte fue llamado por el VAR para revisar la jugada.

Después de observar las imágenes, el juez decidió no sancionar la pena máxima, una determinación que generó fuertes protestas entre los jugadores y los hinchas del Canalla.

Rosario Central buscó el triunfo y terminó con un jugador más

En el segundo tiempo, Central salió decidido a buscar la victoria y comenzó a acorralar al conjunto brasileño.

Ángel Di María tuvo un papel importante en las acciones ofensivas y el equipo rosarino acumuló tiros de esquina y aproximaciones peligrosas. Gastón Ávila probó desde media distancia y luego obligó a intervenir al arquero Hugo Souza.

La oportunidad más clara llegó para Jaminton Campaz, quien conectó un cabezazo que pasó muy cerca del arco visitante.

Con el correr de los minutos, el conjunto argentino incrementó la presión y encontró una ventaja inesperada: a los 34 minutos del segundo tiempo, Allan recibió la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Federico Navarro y fue expulsado.

Con Corinthians con diez jugadores, Central se lanzó definitivamente en busca del gol de la victoria.

Sin embargo, el Canalla no consiguió aprovechar la superioridad numérica y el partido terminó 0-0.

La serie se define en San Pablo

El empate dejó todo abierto para el encuentro de vuelta. Rosario Central y Corinthians definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores la próxima semana en San Pablo.

El equipo rosarino tendrá ahora el desafío de conseguir un resultado positivo como visitante para avanzar de ronda, después de no haber podido sacar ventaja en el Gigante de Arroyito.