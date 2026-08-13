Los Lakers cambian de dueño: Bob Iger y Joshua Kushner comprarán la franquicia por USD 12.500 millones

Los Los Angeles Lakers, una de las franquicias más importantes de la NBA, están a punto de protagonizar una operación histórica. Un grupo encabezado por Bob Iger, ex CEO de Disney, y el inversor Joshua Kushner acordó adquirir la franquicia por USD 12.500 millones, según informó ESPN.

Si la operación recibe todas las aprobaciones correspondientes, se convertirá en la venta más cara en la historia del deporte estadounidense y marcará un nuevo récord para la NBA.

Los Lakers, a un paso de cambiar de dueño

La operación todavía debe recibir la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA y completar el proceso de revisión correspondiente antes de hacerse efectiva.

El acuerdo llega apenas un año después de que Mark Walter adquiriera el control mayoritario de los Lakers, en una operación que había establecido una valuación de aproximadamente USD 10.000 millones para la franquicia.

La nueva transacción elevaría considerablemente ese valor y volvería a colocar a los Lakers en el centro de una operación histórica dentro del deporte estadounidense.

Iger, Kushner y el futuro de una franquicia histórica

Los nuevos propietarios manifestaron su intención de continuar con el legado de una de las franquicias más emblemáticas del deporte mundial.

La posible llegada del grupo encabezado por Iger y Kushner también recibió el respaldo de Magic Johnson, una de las máximas leyendas de la historia de los Lakers, quien celebró públicamente el acuerdo.

La franquicia angelina cuenta con 17 títulos de la NBA y comparte el récord de campeonatos con Boston Celtics. A lo largo de su historia, por sus filas pasaron figuras como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant y LeBron James.

Ahora, los Lakers vuelven a cambiar de manos en una operación que podría marcar un antes y un después en la historia del deporte estadounidense. Solo resta el visto bueno definitivo de la NBA para que la venta por USD 12.500 millones se convierta oficialmente en la más cara de todos los tiempos.