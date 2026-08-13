Bullrich y Pichetto protagonizaron un fuerte cruce por las PASO y la reforma electoral de cara a 2027

Patricia Bullrich respaldó la posibilidad de avanzar con una reforma electoral y cuestionó el funcionamiento general de las PASO.

Miguel Ángel Pichetto defendió las primarias y pidió no subestimar la capacidad de la ciudadanía para comprender su utilidad.

El diputado recordó el papel que tuvieron las PASO en el escenario político de 2023 y desafió a Bullrich a evaluar su propia experiencia.

Bullrich sostuvo que una reforma electoral debe discutirse antes del año electoral y con acuerdos entre distintos sectores.

Pichetto advirtió que el proceso electoral de 2027 ya comenzó y cuestionó cambios en las reglas de juego por conveniencia política.

La definición sobre las PASO quedó vinculada a las futuras alianzas entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y espacios provinciales.

La discusión sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) volvió a quedar en el centro de la escena política y expuso diferencias entre dos dirigentes con posiciones cada vez más marcadas frente a la reforma electoral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. La senadora nacional Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, y el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, protagonizaron un tenso intercambio al debatir sobre la continuidad de las primarias y los cambios que podrían aplicarse al sistema electoral rumbo a las elecciones de 2027.

El cruce se produjo durante una actividad política realizada en el Museo MALBA, donde ambos legisladores participaron de un panel junto a otros dirigentes. El disparador fue una pregunta directa sobre las PASO: “PASO sí o PASO no”. La respuesta de Bullrich abrió rápidamente una discusión sobre el funcionamiento de las primarias y su utilidad dentro del sistema político argentino.

La senadora sostuvo que las PASO, en términos generales, “no son elecciones populares” y consideró que existe margen para discutir una modificación del esquema vigente. Sin embargo, hizo una aclaración vinculada con su propia trayectoria electoral. “No es mi caso, porque tengo una reivindicación personal con las PASO, porque gané”, afirmó en referencia a la interna que protagonizó en 2023.

La mención provocó la reacción inmediata de Pichetto. El diputado cuestionó la idea de que la ciudadanía no comprenda el sentido de las primarias y pidió evitar una mirada que, a su entender, subestime al electorado. “La gente entiende, no hay que subestimar”, respondió.

Pichetto también recordó que las PASO tuvieron un papel relevante en el escenario electoral de 2023, cuando Javier Milei logró imponerse en las primarias presidenciales y posteriormente avanzar hacia la Presidencia. En ese contexto, apuntó directamente contra Bullrich y le preguntó si el mecanismo le había resultado útil después de haber competido y ganado dentro de una interna.

“Vos competiste y ganaste. ¿Sirvió o no te sirvió?”, planteó el dirigente. Bullrich respondió que sí, aunque inmediatamente aclaró que el debate no debía plantearse desde una experiencia individual, sino desde una evaluación general del sistema electoral.

El intercambio dejó expuestas dos posiciones diferentes. Pichetto defendió la continuidad de las PASO y cuestionó la posibilidad de modificar las reglas electorales en función de las necesidades coyunturales de un gobierno o de un determinado espacio político. En esa línea, sostuvo que “no hay que cambiar las reglas de juego porque le convenga al Gobierno”.

Bullrich, en cambio, respaldó la discusión impulsada por el oficialismo y consideró que el momento para analizar una eventual reforma es precisamente antes de que comience un proceso electoral formal. “Discutir la reforma electoral en el año que no es electoral, es lo correcto”, afirmó.

La respuesta de Pichetto volvió a marcar la diferencia entre ambos: “El año electoral ya empezó”. Con esa frase, el legislador buscó remarcar que las distintas fuerzas ya se encuentran posicionándose y definiendo alianzas con miras a 2027, por lo que cualquier modificación del régimen electoral podría tener consecuencias políticas inmediatas.

Bullrich, de todos modos, destacó que una reforma de estas características no puede avanzar únicamente por decisión del oficialismo. Recordó que la modificación de la legislación electoral exige una mayoría especial en el Congreso y, por lo tanto, requiere acuerdos entre distintos bloques.

En ese sentido, sostuvo que antes de definir si continuarán las PASO o se aplicará otro mecanismo será necesario conocer cómo quedará configurado el mapa de alianzas para 2027. Mencionó la posibilidad de acuerdos con sectores del PRO, la UCR y distintos espacios provinciales.

La discusión sobre las primarias quedó así vinculada con una disputa política más amplia: la definición de las coaliciones que competirán en las próximas elecciones. Mientras el Gobierno busca avanzar con una reforma electoral, distintos sectores del Congreso reclaman que cualquier modificación sea producto de consensos y no de una decisión unilateral.

El cruce entre Bullrich y Pichetto mostró, además, que el debate no se limita a la conveniencia técnica de mantener o eliminar las PASO. Detrás de esa discusión aparecen distintas interpretaciones sobre la relación entre las reglas electorales, las estrategias partidarias y la representación política de cara a 2027.