Reforma electoral en Santa Fe: advierten que un piso del 5% podría dejar afuera a las minorías

La discusión por la reforma del sistema electoral de Santa Fe comenzará a ganar protagonismo este miércoles en la Cámara de Diputados, donde las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda analizarán los distintos proyectos que buscan modificar las reglas electorales de cara a 2027.

Como parte del debate fueron convocados los abogados constitucionalistas Oscar Blando y Jorge Zárate, quienes expondrán sobre las alternativas que se encuentran bajo análisis y sus posibles efectos sobre la representación política.

Uno de los puntos que genera mayor controversia es la posibilidad de modificar el piso electoral necesario para acceder al reparto de bancas legislativas. Actualmente, la normativa provincial establece un umbral del 1,5%, pero algunas de las iniciativas presentadas plantean elevarlo de manera considerable.

La propuesta que genera mayor preocupación entre algunos especialistas establece un piso equivalente al 5% del padrón electoral.

Blando cuestionó esta posibilidad y advirtió que se trataría de uno de los umbrales más exigentes del país. Según señaló, actualmente solamente Jujuy utiliza un porcentaje de esas características sobre el padrón para definir el acceso a la distribución de bancas.

Para el constitucionalista, trasladar ese esquema a Santa Fe podría reducir las posibilidades de representación de las fuerzas políticas minoritarias y generar un sistema más restrictivo.

Cinco proyectos sobre la mesa

Actualmente existen cinco iniciativas relacionadas con la reforma electoral en la Legislatura provincial. Las propuestas presentan diferencias incluso entre los sectores que forman parte de la coalición oficialista Unidos.

Entre los principales temas en discusión aparecen el sistema de boleta única, el financiamiento de las campañas, la cantidad de boletas que podrán utilizarse, los pisos electorales y la organización de las autoridades encargadas de administrar los comicios.

Uno de los debates centrales está vinculado con la posibilidad de elevar el piso establecido por la Ley Provincial 12.367, que actualmente se encuentra fijado en el 1,5%.

Un aumento significativo del umbral podría afectar especialmente a los espacios minoritarios que participan dentro de frentes electorales y que necesitan alcanzar determinado porcentaje para acceder a la distribución de bancas.

La discusión adquiere mayor relevancia en un escenario donde la participación electoral viene mostrando señales de retroceso.

Boleta única: defensa del sistema por categorías

Blando también se refirió al mecanismo de boleta única y defendió el modelo utilizado actualmente en Santa Fe, organizado por categorías.

El especialista se mostró contrario a eventuales modificaciones que incorporen mecanismos de arrastre entre categorías o permitan la utilización de listas colectoras.

Según su interpretación, este tipo de herramientas podría volver más complejo el proceso de votación y afectar la claridad del sistema para los electores.

La discusión sobre las colectoras forma parte de un debate más amplio respecto de cómo equilibrar la representación política con la necesidad de mantener un mecanismo electoral sencillo para los ciudadanos.

La caída de la participación, otra preocupación

El constitucionalista también puso el foco en un problema que excede las características técnicas del sistema electoral: la disminución de la participación ciudadana.

Blando consideró que existe un proceso de creciente alejamiento de la sociedad respecto de la política y sostuvo que cualquier reforma debería contemplar esa realidad.

Desde su perspectiva, modificar las reglas electorales no debería limitarse a cuestiones relacionadas con boletas o porcentajes, sino que también tendría que considerar las condiciones que favorezcan una mayor participación y garanticen la representación de las distintas expresiones políticas.

Diputados acelera los tiempos

La reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda está prevista para este miércoles a las 15, cuando Blando y Zárate presentarán sus opiniones ante los legisladores.

A partir de allí, comenzará una etapa de negociación para intentar acercar las diferentes propuestas y elaborar un texto que pueda reunir los consensos necesarios.

El oficialismo pretende avanzar con un proyecto unificado y trabaja con un cronograma que contempla llevar la iniciativa al recinto de Diputados el 20 de agosto, para luego remitirla al Senado y buscar su tratamiento una semana más tarde.

El debate será determinante para definir las reglas con las que Santa Fe llegará a las elecciones de 2027. El piso electoral, la boleta única, el financiamiento de las campañas y la representación de las minorías aparecen como los principales puntos de una discusión que promete generar fuertes cruces dentro de la Legislatura.