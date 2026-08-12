Trump redobla la presión sobre Irán y asegura que Estados Unidos tiene “control total” del estrecho de Ormuz

La tensión en el Golfo Pérsico volvió a escalar después de que Donald Trump afirmara que Estados Unidos mantiene el “control total” del estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos estratégicos para el transporte mundial de petróleo.

El presidente estadounidense realizó la declaración a través de su plataforma Truth Social y anticipó que Washington pretende conservar ese dominio sobre la estratégica vía marítima. “Creo que lo mantendremos”, sostuvo Trump en su mensaje.

El mandatario también defendió el bloqueo naval estadounidense y lo describió como un “muro de acero”, al tiempo que aseguró que Irán carece de capacidad para revertir la situación.

La afirmación se produce en un contexto de fuerte reducción del tránsito marítimo por Ormuz. Según datos difundidos este miércoles, apenas ocho embarcaciones atravesaron el estrecho el martes, frente a unas 130 por día antes del inicio de la guerra.

Trump endurece su discurso contra Teherán

En la misma publicación, Trump lanzó una dura evaluación sobre las capacidades militares y económicas de Irán. Afirmó que el país ya no dispone de una marina ni de una fuerza aérea operativa, sostuvo que parte de sus soldados permanece sin cobrar y aseguró que la Guardia Revolucionaria Islámica se encuentra gravemente debilitada.

También cuestionó la situación económica iraní y afirmó que el país atraviesa una inflación del 300 por ciento.

Las declaraciones forman parte de una estrategia de presión que Washington viene sosteniendo sobre Teherán mientras continúan las disputas en torno al control y la apertura del estrecho.

Ormuz, en el centro de la disputa

El estrecho de Ormuz tiene una importancia estratégica excepcional debido a que constituye una de las principales rutas utilizadas para transportar petróleo y gas desde el Golfo hacia los mercados internacionales.

La disputa por su control se convirtió en uno de los principales puntos de fricción entre Estados Unidos e Irán. Washington sostiene que su presencia naval permite garantizar la navegación, mientras que Teherán mantiene una posición desafiante y rechaza las condiciones impuestas por la administración estadounidense.

La situación también está afectando al tráfico comercial. La cantidad de barcos que atraviesan actualmente la vía marítima se encuentra muy por debajo de los niveles registrados antes de la guerra, una caída que refleja el temor de las compañías navieras frente al riesgo militar y al aumento de los costos asociados al transporte.

Negociaciones estancadas y mayor incertidumbre

El nuevo mensaje de Trump llega mientras los intentos de reactivar un acuerdo temporal entre Washington y Teherán permanecen estancados. Ambas partes se acusan mutuamente de incumplir compromisos y todavía no existe un calendario claro para retomar una salida diplomática.

En ese escenario, el control de Ormuz se transformó en una pieza central de la disputa. Para Estados Unidos, mantener abierta la ruta bajo protección militar representa una herramienta de presión sobre Irán. Para Teherán, recuperar capacidad de decisión sobre el paso marítimo continúa siendo una de las principales condiciones para avanzar hacia una eventual negociación.

Mientras tanto, la reducción del tráfico marítimo y la incertidumbre sobre la duración del conflicto mantienen en alerta a los mercados energéticos. Cualquier nueva escalada en torno a Ormuz podría tener consecuencias directas sobre el suministro mundial de hidrocarburos y sobre los precios internacionales del petróleo.