Polémica en Diputados: Virginia Gallardo pidió disculpas por sus dichos sobre el Coro Nacional de Niños

Virginia Gallardo quedó en el centro de la polémica durante el debate por el futuro del Coro Nacional de Niños.

La diputada cuestionó que los menores fueran involucrados en una discusión política y utilizó el término “traumática” para referirse a la situación.

Tras la repercusión de sus declaraciones, Gallardo pidió disculpas públicamente y aclaró que buscaba defender a los chicos.

La legisladora respaldó la transformación impulsada por el Gobierno y negó que implique eliminar la formación artística infantil.

El nuevo programa contempla canto coral, danzas y una red federal para detectar talentos.

La discusión también incluye aspectos vinculados con la normativa sobre el trabajo de menores y el futuro de las políticas culturales oficiales.

La diputada nacional Virginia Gallardo quedó envuelta en una fuerte polémica durante una reunión de la Cámara de Diputados, luego de cuestionar la presencia de integrantes del Coro Nacional de Niños que asistieron al Congreso para expresar su preocupación por los cambios anunciados para la institución. La legisladora utilizó el término “traumatizante” al referirse a la situación y, ante la repercusión que generaron sus declaraciones, posteriormente pidió disculpas y aclaró su posición.

El episodio se produjo durante el debate en torno al futuro del Coro Nacional de Niños, cuyos integrantes concurrieron al Congreso acompañados por sus responsables para visibilizar su rechazo a la transformación de la estructura artística. En ese contexto, Gallardo planteó que, en determinadas circunstancias, la intención de defender una institución puede terminar generando un efecto contrario.

“A veces me asombra cuando decimos defender algo y hacemos lo contrario”, sostuvo la diputada al comenzar su intervención. Luego se refirió directamente a la presencia de los menores y a la responsabilidad de los adultos que los acompañaban.

Gallardo manifestó que no quería que los chicos interpretaran su participación en el Congreso como una experiencia negativa y afirmó: “No quiero que queden como que esta sea una situación traumática. Los felicito. Es hermoso lo que hicieron”.

Sin embargo, sus expresiones posteriores generaron mayor controversia. La legisladora cuestionó que los menores fueran incorporados a una discusión que, según su interpretación, tiene un componente fundamentalmente político. Consideró que los chicos no deberían quedar expuestos a las diferencias entre los distintos sectores y remarcó que ellos simplemente estaban defendiendo una actividad que disfrutan.

La intervención generó críticas y obligó a la diputada a realizar una aclaración pública. A través de un mensaje difundido posteriormente, Gallardo pidió disculpas y sostuvo que los adultos tienen la responsabilidad de proteger a los menores y evitar que queden involucrados en disputas políticas.

“Los chicos no deberían ser el escenario de nuestras diferencias políticas”, planteó la diputada, quien insistió en que su intención había sido defender a los integrantes del coro y no cuestionar su actividad artística.

Al mismo tiempo, Gallardo defendió la modificación impulsada por el Gobierno de Javier Milei y negó que la transformación implique la desaparición de la formación coral infantil como política cultural. Según explicó, el Coro Nacional de Niños sería reemplazado por un Programa de Formación Artística con un alcance más amplio.

La nueva estructura contemplaría dos áreas principales de formación, canto coral y danzas, además de una red federal destinada a detectar nuevos talentos en distintas regiones del país. Desde el oficialismo sostienen que el nuevo esquema permitiría ampliar la cantidad de niños alcanzados por las políticas de formación artística, frente a los aproximadamente 20 integrantes que componían el coro estable.

Otro de los argumentos planteados por Gallardo está relacionado con la situación laboral de los menores. La diputada señaló que la reorganización también responde a la necesidad de adecuar el funcionamiento del organismo a la Ley 26.390, que establece restricciones vinculadas al trabajo infantil.

Según su explicación, existía una situación que debía ser corregida debido a que menores recibían una remuneración por parte del Estado. Gallardo cuestionó que administraciones anteriores no hubieran encontrado una solución definitiva y sostuvo que el instrumento jurídico utilizado para avanzar con la modificación tiene antecedentes similares en la normativa que dio origen al organismo en 1967.

La controversia se inscribe en una discusión más amplia sobre el rumbo de las políticas culturales del Gobierno y las modificaciones aplicadas sobre organismos y estructuras artísticas. La presencia de los integrantes del Coro Nacional de Niños en el Congreso convirtió el reclamo en una escena de alto impacto político y colocó a Gallardo en el centro de la discusión.

Tras sus disculpas, la diputada buscó cerrar la polémica reivindicando tanto la actividad de los menores como la necesidad de avanzar con una nueva estructura de formación artística. El debate, sin embargo, continúa abierto y quedó atravesado por dos posiciones contrapuestas: la defensa de la continuidad del coro tal como funcionaba hasta ahora y la propuesta oficial de reemplazarlo por un programa de alcance federal.