Tolosa Paz propuso limitar los créditos sobre prestaciones sociales y advirtió por el sobreendeudamiento familiar

Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto para limitar el sobreendeudamiento de las familias.

La iniciativa apunta especialmente a los créditos ofrecidos mediante billeteras virtuales a beneficiarios de prestaciones de ANSES.

La diputada cuestionó tasas que, según afirmó, pueden alcanzar costos financieros totales extremadamente elevados.

El proyecto propone que el Banco Central establezca límites para tasas, montos y plazos de determinados préstamos.

También busca impedir que las billeteras descuenten automáticamente deudas de prestaciones sociales destinadas a las familias.

Tolosa Paz planteó revisar los mecanismos de evaluación crediticia y tomó como referencia las restricciones aplicadas en Brasil.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, presentó un proyecto de ley destinado a establecer límites al endeudamiento de los hogares y cuestionó las condiciones de los créditos que reciben personas beneficiarias de prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a través de billeteras virtuales.

La iniciativa busca intervenir sobre una problemática que, según planteó la legisladora, atraviesa tanto a trabajadores registrados como a quienes tienen ingresos informales, aunque adquiere una dimensión especialmente sensible entre las familias que dependen de transferencias estatales para cubrir gastos básicos.

Tolosa Paz sostuvo que el desarrollo de las billeteras virtuales permitió ampliar el acceso a servicios financieros y facilitar el cobro de prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, el programa de los Mil Días y las becas Progresar. Sin embargo, advirtió que esa mayor facilidad también puede favorecer el acceso inmediato a préstamos que luego resultan difíciles de afrontar.

“Con un solo clic estás tomando una deuda”, señaló la diputada al referirse al mecanismo mediante el cual algunas plataformas ofrecen créditos directamente a sus usuarios. Para la legisladora, el problema no reside en que las personas puedan acceder a financiamiento, sino en las condiciones bajo las cuales se concreta esa operación.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las tasas de interés. Tolosa Paz afirmó que realizó pruebas sobre préstamos ofrecidos a mujeres que reciben la AUH y detectó, en uno de los casos analizados, un costo financiero total del 477% para un crédito de aproximadamente $98.000.

La diputada calificó ese nivel de costo como “abusivo” y “usurero”, y planteó que el Estado debería intervenir para evitar que el acceso al crédito termine convirtiéndose en una herramienta que profundice la vulnerabilidad económica de las familias.

Su propuesta contempla que el Banco Central establezca parámetros para regular las condiciones de estos préstamos, con límites sobre las tasas de interés, los montos y los plazos. El objetivo, según explicó, no sería cerrar el acceso al financiamiento, sino evitar que las personas asuman obligaciones que luego comprometan una parte excesiva de sus ingresos.

Otro de los ejes centrales del proyecto apunta a impedir el descuento automático de las deudas sobre las prestaciones sociales. Tolosa Paz recordó que las asignaciones familiares poseen carácter inembargable y cuestionó que modificaciones normativas hayan permitido que determinados créditos puedan ser cobrados directamente mediante débitos sobre los fondos recibidos por los beneficiarios.

Para ilustrar el problema, mencionó el caso de una madre que percibe una asignación de $118.000 junto con $72.000 correspondientes a la Tarjeta Alimentar y que podría enfrentar un descuento automático de $40.000 para cancelar un préstamo.

La legisladora consideró que una situación de esas características puede afectar directamente la capacidad de una familia para cubrir necesidades esenciales, especialmente cuando los fondos están destinados a la alimentación y al cuidado de menores.

Otro aspecto de la iniciativa propone revisar los criterios utilizados por los algoritmos de las entidades financieras para determinar el riesgo crediticio. Tolosa Paz sostuvo que quienes poseen ingresos informales suelen ser considerados clientes de mayor riesgo, aunque las prestaciones estatales tienen una periodicidad y continuidad que deberían ser contempladas al establecer las condiciones de los préstamos.

En ese sentido, tomó como referencia el sistema aplicado en Brasil con el programa Bolsa Família, que establece restricciones para impedir que bancos y empresas financieras descuenten automáticamente las prestaciones destinadas a los beneficiarios, salvo que exista una autorización expresa.

Para Tolosa Paz, ese principio debería ser incorporado a la regulación argentina: el beneficiario debe conservar la posibilidad de decidir cuándo y cómo afrontar una deuda, sin que los recursos destinados a garantizar su alimentación y la de su familia sean utilizados automáticamente para cancelar compromisos financieros.

El proyecto se suma a otras iniciativas que se encuentran en el Congreso para abordar el crecimiento del endeudamiento y la mora de los hogares. La discusión plantea así un desafío para el sistema financiero y para las políticas de inclusión: ampliar el acceso al crédito sin permitir que la facilidad para obtener un préstamo termine convirtiéndose en un mecanismo de sobreendeudamiento para los sectores de menores ingresos.