Marcela Pagano acusó al Gobierno de utilizar fondos públicos para conseguir votos en el Congreso

Marcela Pagano acusó al Gobierno de Javier Milei de utilizar transferencias a provincias para conseguir respaldo legislativo.

La diputada sostuvo que los pagos aumentaron considerablemente durante los días de votaciones clave en el Congreso.

Entre las leyes mencionadas figuran la reforma laboral, la Ley de Glaciares y Hojarasca junto con zonas frías.

Pagano vinculó transferencias a Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Cruz y Salta con el comportamiento de sus legisladores.

La legisladora afirmó que presentó una denuncia penal por administración fraudulenta, cohecho y malversación.

La Justicia deberá determinar si existió una relación entre los fondos transferidos y las votaciones parlamentarias señaladas por Pagano.

La diputada nacional Marcela Pagano lanzó una fuerte denuncia contra el Gobierno de Javier Milei y aseguró que el oficialismo habría utilizado transferencias de fondos públicos a distintas provincias como mecanismo de presión para obtener respaldo legislativo. La legisladora, integrante del monobloque Coherencia, vinculó esos movimientos financieros con las votaciones de varias leyes impulsadas por la administración libertaria y sostuvo que los recursos habrían sido liberados en momentos estratégicos para garantizar acompañamiento en el Congreso.

A través de una extensa publicación, Pagano afirmó que los gobernadores considerados aliados recibieron dinero en coincidencia temporal con determinadas sesiones parlamentarias. Según su interpretación, las transferencias no responderían exclusivamente a necesidades de las provincias, sino que formarían parte de una estrategia destinada a condicionar el comportamiento de sus representantes.

“Los ‘aliados’ recibieron plata a cambio”, sostuvo la diputada, quien calificó la maniobra como ilegal, inmoral e ilegítima. En su denuncia, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien señaló como uno de los responsables del manejo y liberación de los recursos.

Uno de los principales argumentos presentados por Pagano está relacionado con el volumen de pagos efectuados alrededor de las jornadas legislativas. Según los datos que difundió, durante los días en los que se produjeron votaciones relevantes se habrían liberado 3,44 veces más pagos que durante el resto de los períodos analizados.

Para la diputada, esa diferencia constituiría un indicio de que las transferencias no fueron distribuidas de manera uniforme. “Presionan hasta último momento a los gobernadores y después de la votación les liberan los fondos”, afirmó, al sostener que existía una relación entre las negociaciones parlamentarias y el desembolso de recursos.

Pagano también elaboró un relevamiento que presentó como una suerte de “lista de precios” de distintas iniciativas aprobadas durante el actual período legislativo. Entre los casos mencionados, ubicó a la reforma laboral, asociada a transferencias por $17.139 millones entre el 11 y el 13 de febrero; la Ley de Glaciares, relacionada con $12.551 millones entre el 8 y el 10 de abril; y el paquete que incluyó Hojarasca y zonas frías, con otros $14.096 millones entre el 19 y el 21 de mayo.

De acuerdo con sus cálculos, esos tres episodios concentraron $33.786 millones, equivalentes al 52,7% del total de pagos que analizó durante cinco meses. También incorporó a su relevamiento otras votaciones de importancia política, entre ellas la Ley Bases, el DNU relacionado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Ficha Limpia y los vetos presidenciales vinculados con jubilaciones y discapacidad.

En otro tramo de su denuncia, Pagano identificó a cinco provincias cuyos gobernadores, según su interpretación, habrían recibido transferencias coincidentes con votaciones en las que legisladores de esos distritos acompañaron posiciones del oficialismo. Los casos mencionados corresponden a Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Cruz y Salta.

La legisladora atribuyó transferencias por $11.987 millones a Jujuy, $13.493 millones a Misiones, $2.322 millones a Tucumán, $2.104 millones a Santa Cruz y $1.787 millones a Salta. A partir de esos números, vinculó los desembolsos con el comportamiento parlamentario de los representantes provinciales y cuestionó el destino de los recursos con una frase que sintetizó su acusación: “No pagan asfalto: pagan manos levantadas”.

Un aspecto central de la denuncia es que Pagano aseguró haber recurrido a la Justicia. La diputada afirmó que presentó una denuncia penal por los presuntos delitos de administración fraudulenta, cohecho y malversación, y que solicitó que se incorporen certificados oficiales que permitan establecer las fechas de aprobación y pago de las transferencias, además de identificar a los funcionarios que autorizaron cada operación.

La legisladora también relacionó su presentación con los fondos destinados a infraestructura vial y con los antecedentes judiciales vinculados al manejo de recursos públicos. En ese marco, reclamó que la investigación determine si existió una utilización irregular de partidas que tenían un destino específico.

La acusación de Pagano abre así un nuevo frente de conflicto entre sectores de la oposición y el Gobierno nacional. Mientras la diputada sostiene que existen patrones temporales que permitirían vincular las transferencias con decisiones legislativas, la eventual responsabilidad penal y la existencia de una relación entre ambos hechos deberán ser determinadas a partir de documentación y pruebas dentro de la investigación judicial.