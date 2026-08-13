Papelón histórico de Independiente

Atlético Tucumán protagonizó una noche inolvidable en el Coloso Marcelo Bielsa y goleó 4-0 a Independiente por los octavos de final de la Copa Argentina. El conjunto tucumano fue contundente de principio a fin y aprovechó al máximo los errores de un Rojo que tuvo una actuación para el olvido.

Con una gran producción ofensiva y una defensa que logró neutralizar las principales armas de su rival, el Decano consiguió una clasificación contundente y se metió entre los ocho mejores del certamen federal.

Primer tiempo: Independiente falló un penal y Atlético Tucumán no perdonó

Independiente comenzó el partido con mayor iniciativa y rápidamente generó algunas situaciones de peligro. Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza y Santiago Arias probaron al arquero rival con distintos remates, aunque sin conseguir abrir el marcador.

El momento clave del primer tiempo llegó a los 24 minutos, cuando Facundo Tello fue llamado por el VAR para revisar una posible mano de Clever Ferreira dentro del área.

Luego de observar la jugada, el árbitro sancionó penal para Independiente. Santiago Montiel tomó la responsabilidad, pero su remate pegó en el palo y el Rojo desperdició una inmejorable oportunidad para ponerse en ventaja.

Atlético Tucumán reaccionó inmediatamente. Apenas un minuto después, Nicolás Laméndola culminó una gran jugada colectiva y venció a Santiago Mele para poner el 1-0.

El golpe fue durísimo para Independiente, que se fue al descanso abajo en el marcador después de haber tenido la posibilidad de abrir el partido desde los doce pasos.

Segundo tiempo: Atlético Tucumán pasó por arriba a Independiente

El complemento fue completamente favorable al conjunto tucumano. Atlético salió decidido a liquidar la serie y encontró rápidamente los espacios para ampliar la diferencia.

Apenas tres minutos después del comienzo del segundo tiempo, Manuel Brondo aprovechó una asistencia de Laméndola y marcó el 2-0.

El Rojo quedó completamente desorientado y Atlético Tucumán volvió a golpear apenas cinco minutos después. A los 8 minutos, Franco Nicola aprovechó otra ráfaga ofensiva para establecer el 3-0.

Con el partido prácticamente definido, el Decano no bajó el ritmo y continuó buscando más goles. A los 24 minutos, apareció nuevamente Laméndola, la gran figura de la noche, para completar su doblete con un golazo que selló el 4-0 definitivo.

De esta manera, Atlético Tucumán eliminó a Independiente con una goleada histórica y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, mientras que el conjunto de Avellaneda quedó afuera después de una noche para el olvido.