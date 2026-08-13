Caputo anticipa desembolsos RIGI por u$s 50.000 millones

Durante su disertación en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno nacional oficializará próximamente nuevos proyectos de inversión bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones por hasta u$s 50.000 millones. El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que estos ingresos de capital garantizarán la sustentabilidad del esquema de crecimiento económico proyectado para los próximos años, destacando que el régimen ya acumula decenas de iniciativas presentadas por montos significativos.

En su diagnóstico sobre el escenario financiero local, el funcionario abordó el fenómeno de la desconfianza histórica hacia la moneda nacional y el sistema bancario. Al analizar la conducta de los ahorristas, Caputo afirmó que el temor persistente a eventos traumáticos pasados impulsa a los ciudadanos a mantener divisas fuera del circuito formal. Asimismo, el ministro argumentó que la actual administración se encuentra abocada a la reconstrucción institucional del país tras décadas de deterioro y fallas estructurales que no fueron atendidas por las gestiones previas.

En respuesta a los cuestionamientos formulados por sectores industriales sobre la apertura y las políticas de mercado, el jefe de la cartera económica remarcó que el modelo proteccionista anterior no evitó la caída del sector productivo. En ese marco, proyectó un plan de modernización de infraestructura enfocado en la concesión privada de rutas y en el financiamiento multilateral coordinado con las provincias. Para profundizar este esquema de gestión conjunta, el ministro confirmó una agenda de trabajo en el interior del país junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En el plano político, el titular de Economía desestimó la posibilidad de un repunte electoral de la oposición, señalando que la falta de consenso interno en el peronismo impide la consolidación de un liderazgo alternativo. Caputo reafirmó que la conducción económica mantendrá la disciplina fiscal, descartando el uso de expansiones del gasto público con fines electorales y confiando en que la consolidación del rumbo económico reduzca la incertidumbre y fortalezca la previsibilidad en los mercados.