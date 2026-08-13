La mamá de Tini Stoessel reapareció en redes en medio de los rumores de una interna familiar

Mientras Tini Stoessel avanza con los preparativos de su casamiento con Rodrigo De Paul, comenzaron a circular distintas versiones sobre un supuesto distanciamiento con sus padres, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel.

Uno de los detalles que llamó la atención fue que ninguno de los dos habría reaccionado públicamente al anuncio del casamiento, lo que volvió a alimentar las especulaciones sobre una posible interna familiar.

La mamá de Tini eligió el silencio y se mostró en Saint-Tropez

Tras la confirmación de la boda, Mariana Muzlera mantuvo un perfil bajo y no realizó publicaciones relacionadas con el compromiso de su hija. En medio de los rumores, la mujer se mostró disfrutando de unos días de descanso en Saint-Tropez, Francia.

A través de sus historias de Instagram, compartió distintas imágenes de sus vacaciones junto a amigas. Entre ellas, una postal llamó especialmente la atención por el mensaje que acompañó la fotografía.

“Gracias Karin Sulichin”, escribió Mariana junto a una de sus allegadas.

El gesto rápidamente generó especulaciones entre los usuarios de las redes sociales, quienes interpretaron el mensaje como un posible agradecimiento por el acompañamiento recibido durante un momento personal difícil. Sin embargo, la mamá de Tini no explicó públicamente el motivo de ese mensaje ni confirmó que esté relacionado con la supuesta interna familiar.

Los rumores sobre el vínculo entre Tini y sus padres

Las versiones sobre un posible distanciamiento comenzaron a circular con mayor fuerza en los últimos días. Entre los motivos mencionados aparece la presunta desaprobación de Mariana Muzlera al vínculo que Tini mantuvo con la cantante Young Miko.

A esto se suma otra versión relacionada con el manejo de la carrera profesional de la artista. Según trascendió, Tini tendría intención de asumir un mayor control sobre sus negocios y sus finanzas, un área que históricamente habría estado vinculada a la gestión de su padre, Alejandro Stoessel.

Por el momento, ninguno de los integrantes de la familia confirmó públicamente la existencia de una pelea o un distanciamiento. Las versiones surgieron a partir de diferentes indicios y comentarios en medios de espectáculos.

Mientras tanto, Tini continúa enfocada en una de las noticias más importantes de su vida personal: su casamiento con Rodrigo De Paul, que ella misma confirmó recientemente a través de sus redes sociales.