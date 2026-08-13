Wanda Nara pidió suspender la responsabilidad parental de Mauro Icardi: los motivos

Wanda Nara volvió a llevar a la Justicia el conflicto que mantiene con Mauro Icardi por sus dos hijas. A través de su abogada, Ana Rosenfeld, presentó un nuevo pedido para que se suspenda de manera cautelar el ejercicio de la responsabilidad parental del futbolista.

La presentación judicial se produjo después de un episodio relacionado con los pasaportes de las menores durante un viaje familiar a Italia. Según la postura de Wanda, la negativa de Icardi a firmar la nueva documentación habría generado preocupación y un impacto emocional en las niñas.

El contenido del escrito fue dado a conocer este miércoles en DDM (América), donde la periodista Tatiana Schapiro leyó algunos fragmentos de la presentación realizada ante la Justicia.

Según lo expuesto por Rosenfeld, la situación requeriría una intervención urgente y medidas específicas para proteger a las menores.

“Vengo a solicitar con carácter urgente y con carácter cautelar la adopción de medidas de protección respecto de las niñas ante la conducta desplegada por su progenitor, Mauro Icardi”, señala el documento, de acuerdo con lo leído durante el programa.

En otro tramo, la abogada sostiene que la situación habría provocado en las menores “un estado de angustia, temor y afectación emocional que requiere inmediata intervención judicial”.

Qué pidió Wanda Nara contra Mauro Icardi

Además de solicitar la suspensión cautelar de la responsabilidad parental de Icardi, la presentación incluye distintas medidas vinculadas con el cuidado y la protección de las niñas.

Entre los pedidos realizados por la defensa de Wanda se encuentran:

El cuidado exclusivo de las menores a favor de Wanda Nara.

La suspensión cautelar de la responsabilidad parental de Mauro Icardi.

La realización de pericias psicológicas y psiquiátricas al futbolista.

La prohibición de contacto personal y digital entre Icardi y sus hijas.

El nuevo planteo se suma al conflicto judicial que la expareja mantiene desde hace meses y que también involucra cuestiones relacionadas con el régimen de comunicación y el cuidado de las menores.

Dónde están las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Mientras continúa el conflicto judicial, Wanda Nara se encuentra en Italia, donde está grabando una docuserie junto a su pareja, Martín Migueles.

Sus hijas, en tanto, permanecen en Buenos Aires bajo el cuidado de su abuela materna, Nora Colosimo.

Ahora será la Justicia la que deberá analizar la presentación realizada por Rosenfeld y determinar si corresponde hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas por Wanda Nara.