Bitcoin bajo presión: cae 27% en 2026 y crecen las dudas sobre su futuro como inversión

Bitcoin acumula una caída cercana al 27% en dólares durante 2026.

La criptomoneda permanece alrededor de los u$s64.000, muy lejos de su récord de u$s126.000.

La venta de bitcoins realizada por Strategy generó temor a un posible efecto contagio.

Los especialistas recomiendan considerar Bitcoin como una inversión de largo plazo y dentro de una cartera diversificada.

La volatilidad impide anticipar cuándo podría producirse una recuperación sostenida.

Algunos analistas consideran que el oro continúa ofreciendo mejores condiciones como refugio frente a la incertidumbre internacional.

El Bitcoin atraviesa uno de los períodos de mayor incertidumbre de los últimos tiempos. Después de haber alcanzado un máximo histórico cercano a los u$s126.000 en octubre de 2025, la principal criptomoneda perdió una parte considerable de su valor y permanece desde hace más de dos meses por debajo de los u$s66.000. En lo que va de 2026, acumula una caída cercana al 27% en dólares y actualmente se mueve alrededor de los u$s64.000.

El retroceso volvió a instalar entre los ahorristas una pregunta que parecía haber quedado relegada durante la etapa de fuerte valorización del activo: ¿Bitcoin continúa siendo una alternativa atractiva para invertir o es momento de tomar distancia?

El escenario se complicó especialmente en febrero, cuando el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente provocó un movimiento de los inversores hacia activos considerados más seguros. Parte del capital que había ingresado a los fondos cotizados de Bitcoin en Wall Street, entre ellos el ETF IBIT, se desplazó hacia posiciones más conservadoras, como los bonos del Tesoro estadounidense. En ese contexto, la criptomoneda llegó a registrar una caída del 17% en una sola jornada y descendió hasta la zona de los u$s60.000.

Ese nivel terminó funcionando como una referencia para el mercado, que desde entonces no logró recuperar con fuerza los valores anteriores. La situación también se vio afectada recientemente por la decisión de Strategy de vender 1.690 bitcoins por unos u$s108,6 millones. La compañía justificó la operación en la necesidad de ordenar financieramente sus cuentas y recomprar acciones preferentes en poder de inversores.

La venta generó preocupación ante la posibilidad de que otras empresas con grandes tenencias siguieran el mismo camino y provocaran un efecto dominó. Sin embargo, por el momento ese escenario no se concretó y el mercado logró evitar una nueva ola generalizada de liquidaciones.

Los especialistas coinciden en que la volatilidad continúa siendo una de las principales características de Bitcoin y recomiendan evitar decisiones basadas exclusivamente en movimientos de corto plazo. Manuel Ferrari, experto en criptomonedas y fundador de MimLabs, considera que Bitcoin debe ser entendido como un activo monetario escaso, todavía inmerso en un proceso de descubrimiento de precio y monetización.

Desde esa perspectiva, sostiene que puede resultar interesante para quienes cuentan con horizontes de ahorro de cuatro, ocho o incluso doce años y tienen capacidad para tolerar fuertes variaciones. La condición central es no concentrar todo el capital en la criptomoneda y combinarla con otros instrumentos.

Una visión similar plantea Matías Bari, fundador de Satoshi Tango, quien considera que Bitcoin todavía puede tener lugar dentro de una cartera para inversores de mediano y largo plazo. La estrategia, según esta mirada, debería consistir en construir posiciones progresivamente, con una participación limitada del patrimonio y sin intentar anticipar cada movimiento del mercado.

Carolina Gama, country manager de Bitget para Argentina, también destaca el potencial de Bitcoin dentro de una cartera diversificada, aunque advierte que la incertidumbre global puede mantener elevada la volatilidad durante un período prolongado.

Precisamente, una de las mayores dificultades actuales es determinar cuándo podría producirse un rebote. Julián Colombo, gerente general de Bitso, plantea que la criptomoneda parece haber encontrado una zona de consolidación alrededor de los u$s64.000, aunque reconoce que resulta imposible anticipar cuánto tiempo permanecerá allí.

Patricio Mesri, country manager de Bybit para América Latina, recomienda no intentar encontrar el precio mínimo y plantea una estrategia de incorporación gradual durante las correcciones.

Una mirada mucho más cautelosa ofrece la economista Natalia Motyl, quien considera que Bitcoin todavía no reúne las condiciones suficientes para funcionar como una verdadera reserva de valor. A su entender, el mercado reciente mostró que el oro continúa siendo considerado un refugio frente a escenarios de tensión internacional, mientras que Bitcoin conserva un fuerte componente especulativo.

Así, el mercado cripto enfrenta una etapa decisiva. La caída desde los máximos históricos no necesariamente implica el final del ciclo, pero sí obliga a los inversores a revisar expectativas y estrategias. En el escenario actual, Bitcoin parece quedar reservado para quienes puedan soportar una elevada volatilidad y estén dispuestos a mantener su posición durante varios años.