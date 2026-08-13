Filtraron detalles de la supuesta interna familiar de Tini Stoessel con sus padres

Tini Stoessel confirmó que se casará con Rodrigo De Paul, pero la noticia quedó envuelta en rumores sobre una supuesta interna familiar. Durante la emisión de Intrusos, por América, la periodista Paula Varela aseguró que los padres de la cantante, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, no habrían sido invitados a la boda y reveló cuál sería el motivo del presunto conflicto.

Según la panelista, una de las principales diferencias estaría relacionada con el manejo de los negocios y el dinero de la artista.

“Parte de esta pelea tiene que ver con el dinero y los negocios. Tini quiso poner un administrador”, afirmó Varela durante el programa.

La periodista explicó que la cantante habría conversado con sus padres sobre la posibilidad de incorporar a una persona para supervisar la administración de sus asuntos económicos.

“Habló con los padres y les dijo: ‘Che, me gustaría poner un administrador, así nos ayuda, ve todo’. El mismo administrador que tendría Rodrigo De Paul. Y no les gustó nada”, relató.

La supuesta disputa por los negocios de Tini

La versión generó especulaciones sobre el vínculo entre la cantante y sus padres. Sin embargo, Varela aclaró que la propuesta de incorporar un administrador no necesariamente implicaría una falta de confianza hacia sus padres.

“No, tal vez no es de confiar de los padres, es muy grande la empresa Tini Stoessel”, explicó la periodista al referirse a la dimensión que alcanzó la carrera profesional de la artista.

Tini construyó durante los últimos años una importante estructura comercial alrededor de su carrera musical, con ingresos vinculados a sus canciones, shows, contratos publicitarios y diferentes emprendimientos.

En ese contexto, la posibilidad de modificar la forma en que se administran sus negocios podría haber generado diferencias dentro del entorno familiar, aunque por el momento no existe una confirmación pública de Tini ni de sus padres sobre esta supuesta interna.

La opinión de Daniel Ambrosino

Durante el mismo programa, Daniel Ambrosino planteó otra interpretación sobre la situación y consideró que Tini podría estar buscando asumir un rol más directo en la administración de su patrimonio.

“Quizás Tini quiere tomar el mando de su negocio”, sostuvo el periodista.

Ambrosino también destacó el papel que tuvo Alejandro Stoessel en los comienzos de la carrera de su hija, aunque señaló que la cantante actualmente atraviesa una etapa diferente de su vida personal y profesional.

“Tini es un producto de lo que logró gracias al trabajo de Alejandro, su papá, hoy por hoy es una figura y es una mujer independiente que está a punto de casarse”, expresó.

De esta manera, mientras Tini y Rodrigo De Paul avanzan con los preparativos de su casamiento, una supuesta disputa familiar relacionada con la administración de los negocios de la cantante quedó instalada en los medios de espectáculos, aunque ninguno de los protagonistas confirmó públicamente la existencia del conflicto.