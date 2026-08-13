Los autos que mejor conservan su valor en Argentina

Al adquirir un automóvil en Argentina, la depreciación representa uno de los costos ocultos más determinantes para quienes planean renovar la unidad a mediano plazo. La pérdida de cotización varía según la tipología del vehículo, la solidez de la marca, la disponibilidad de repuestos y la confianza mecánica. Mientras los modelos de alta gama sufren los mayores porcentajes de desvalorización debido a sus elevados costos de mantenimiento y a una demanda restringida en el mercado secundario, las unidades de gama media o media baja con motores de 1.6 o 2.0 litros sostienen mejor su valor.

En el análisis por marcas, las firmas japonesas y alemanas lideran la preferencia de los compradores. El volumen de unidades en circulación, la reputación histórica del fabricante y las garantías extendidas resultan determinantes para acelerar la venta y evitar quitas drásticas en el precio. A su vez, especialistas del sector advierten que la creciente presencia de marcas chinas exige evaluar la red de posventa, dado que las dificultades para conseguir repuestos o la falta de talleres especializados pueden deteriorar gravemente el valor de reventa de un modelo.

Por su parte, el segmento de las pickups medianas exhibe una resistencia superior frente al paso del tiempo. Su carácter utilitario hace que un elevado kilometraje no reduzca drásticamente el interés de la demanda, basándose en la premisa de que fueron diseñadas para usos intensivos y recorridos de larga distancia. En tanto, las opciones con tecnologías híbridas surgen como una alternativa equilibrada que combina un menor costo operativo en combustible con una cotización estable, superando en este aspecto a los vehículos cien por ciento eléctricos, cuyos valores de reventa dependen del nivel de degradación que registre su batería.

Aquí están, estos son los autos con mejor precio de reventa: