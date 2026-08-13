Los autos que mejor conservan su valor en Argentina

Los autos que mejor conservan su valor en ArgentinaECONOMÍA Dante HERRERA
Al adquirir un automóvil en Argentina, la depreciación representa uno de los costos ocultos más determinantes para quienes planean renovar la unidad a mediano plazo. La pérdida de cotización varía según la tipología del vehículo, la solidez de la marca, la disponibilidad de repuestos y la confianza mecánica. Mientras los modelos de alta gama sufren los mayores porcentajes de desvalorización debido a sus elevados costos de mantenimiento y a una demanda restringida en el mercado secundario, las unidades de gama media o media baja con motores de 1.6 o 2.0 litros sostienen mejor su valor.
En el análisis por marcas, las firmas japonesas y alemanas lideran la preferencia de los compradores. El volumen de unidades en circulación, la reputación histórica del fabricante y las garantías extendidas resultan determinantes para acelerar la venta y evitar quitas drásticas en el precio. A su vez, especialistas del sector advierten que la creciente presencia de marcas chinas exige evaluar la red de posventa, dado que las dificultades para conseguir repuestos o la falta de talleres especializados pueden deteriorar gravemente el valor de reventa de un modelo.
Por su parte, el segmento de las pickups medianas exhibe una resistencia superior frente al paso del tiempo. Su carácter utilitario hace que un elevado kilometraje no reduzca drásticamente el interés de la demanda, basándose en la premisa de que fueron diseñadas para usos intensivos y recorridos de larga distancia. En tanto, las opciones con tecnologías híbridas surgen como una alternativa equilibrada que combina un menor costo operativo en combustible con una cotización estable, superando en este aspecto a los vehículos cien por ciento eléctricos, cuyos valores de reventa dependen del nivel de degradación que registre su batería.
Aquí están, estos son los autos con mejor precio de reventa:
Toyota Corolla: Excelente reputación de marca, alta confiabilidad mecánica, disponibilidad asegurada de repuestos y una sólida demanda constante en el mercado de usados.
Honda Civic: Reconocido historial en el mercado, gran durabilidad mecánica, óptimo rendimiento de conducción y buena retención de valor con el paso de los años.
Volkswagen Vento: Motorización probada, respaldo de una marca con gran presencia nacional, buena calidad de construcción y fuerte aceptación dentro del segmento de sedanes.
Toyota RAV4: Respaldo de garantía extendida de la marca, alta demanda en el segmento SUV y gran durabilidad en sus componentes mecánicos.
Honda CR-V: Trayectoria consolidada en el mercado, alta percepción de calidad, confort para uso familiar y un valor de reventa estable.
Toyota Hilux: Excepcional resistencia para el trabajo pesado y terrenos exigentes, capacidad para acumular un elevado kilometraje sin perder atractivo, y una rápida salida en el mercado de usados.