El calvario del futbolista argentino detenido en Miami

Matías Pourrain, futbolista argentino del Miami United FC, vivió días de extrema tensión después de ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el aeropuerto de Miami.

Según relató a TN su abogada, Regina Borges, el jugador permaneció durante tres días en el Centro de Procesamiento de ICE en Miramar, donde, de acuerdo con su testimonio, atravesó condiciones de detención muy difíciles.

“Fue tratado muy mal, en una celda 5x10, con otros 68 hombres, tuvo que dormir sentado y la comida fue como de animales”, aseguró la abogada al describir la situación que atravesó su representado.

La detención se produjo el jueves pasado, cuando Pourrain viajaba junto con su equipo rumbo a Los Ángeles para disputar un partido. Al conocerse la situación, familiares y compañeros del futbolista comenzaron a reclamar públicamente por su liberación.

La explicación de la abogada: “Su situación administrativa era pendiente”

Borges sostuvo que la detención del futbolista no estuvo vinculada a un delito, sino a una cuestión relacionada con su situación migratoria.

“Ingresó al país con visa de turista, pero todavía no tiene nada aprobado para la green card, la residencia. Tiene permiso de trabajo, puede estar aquí. Su situación administrativa era ‘pendiente’”, explicó.

La representante legal insistió en que Pourrain no se encontraba en una situación migratoria irregular, según su interpretación del caso, y señaló que contaba con un permiso de trabajo mientras esperaba la resolución definitiva de su trámite.

En ese contexto, Borges cuestionó el procedimiento aplicado por las autoridades migratorias estadounidenses y apuntó contra la política de la administración de Donald Trump.

Pourrain fue trasladado a una cárcel estatal

Después de permanecer tres días en el centro de detención de Miramar, el futbolista fue trasladado el domingo por la tarde a una cárcel estatal en la que ICE alquila parte de las instalaciones.

La abogada pudo visitarlo el martes y contó que, pese a que las condiciones de alojamiento habían mejorado, el argentino se encontraba profundamente afectado por lo ocurrido.

Según Borges, Pourrain lloró durante buena parte del encuentro y continúa a la espera de una resolución sobre su situación.

Cuándo será la audiencia de fianza

El próximo paso para el futbolista será una audiencia de fianza, prevista para el miércoles 19.

De acuerdo con la información brindada por su abogada, el monto mínimo establecido para casos de esta naturaleza es de 1.500 dólares.

La audiencia será clave para determinar si Pourrain puede recuperar su libertad mientras continúa el proceso relacionado con su situación migratoria en Estados Unidos.

Quién es Matías Pourrain

Matías Pourrain comenzó su carrera en Real Pilar y formó parte del plantel que protagonizó el histórico triunfo ante Vélez en la Copa Argentina 2019.

Posteriormente emigró a Estados Unidos, donde continuó su carrera en distintos equipos. Pasó por Miami Beach FC, Miami City y Club de Lyon, antes de incorporarse al Miami United FC.

Además, tuvo participación en la Baller League, una competencia de fútbol 6, y desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el fútbol estadounidense.