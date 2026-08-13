Lionel Messi volvió a jugar tras el fallecimiento de su padre

En una jornada marcada por la emoción, Lionel Messi volvió a jugar al fútbol después del reciente fallecimiento de su padre, Jorge Messi, una figura fundamental a lo largo de su carrera.

El capitán del Inter Miami ingresó en el segundo tiempo del partido frente a Club León de México, correspondiente a la Leagues Cup, y su regreso estuvo acompañado por una enorme muestra de cariño de los hinchas.

Apenas el entrenador decidió mandarlo a la cancha, el estadio se rindió ante Messi. Las cámaras de la transmisión oficial mostraron a aficionados emocionados hasta las lágrimas, niños con la camiseta de la Selección Argentina y numerosas banderas dedicadas al futbolista para acompañarlo en un momento especialmente difícil de su vida personal.

Messi volvió a las canchas cuatro días después de la muerte de su padre

El argentino disputó los últimos 45 minutos del encuentro y rápidamente le cambió la cara al conjunto estadounidense. Su ingreso aportó velocidad, desequilibrio y una dosis extra de energía a un Inter Miami que buscaba revertir el resultado.

Apenas ingresó, Messi encabezó un contraataque y buscó el gol con un zurdazo, pero el remate terminó en las manos del arquero mexicano.

Con el correr de los minutos, el rosarino se convirtió en el principal argumento ofensivo de su equipo. Incluso los futbolistas rivales tuvieron gestos de afecto con él durante el partido. Una de las imágenes que más repercusión generó fue la de Jhohan Romaña, ex defensor de San Lorenzo, quien protagonizó un cariñoso momento con el capitán argentino.

El abrazo que el colombiano Johan Romaña le dio a Lionel Messi en el cruce entre Inter Miami y León por la Leagues Cup.pic.twitter.com/PXZyc9JPiF — Corta (@somoscorta) August 13, 2026

Messi tuvo el empate en sus pies, pero Inter Miami quedó eliminado

En los minutos finales, con Inter Miami obligado a buscar el empate, Messi tuvo una nueva oportunidad para marcar.

El equipo estadounidense se lanzó completamente al ataque y la pelota terminó en los pies del número 10. Messi dejó en el camino a un par de defensores y sacó un zurdazo exigido que fue contenido por el arquero rival.

Finalmente, Inter Miami perdió 3-2 ante León y quedó eliminado de la Leagues Cup.

Aunque no pudo convertir el gol que le diera el empate ni evitar la eliminación de su equipo, el regreso de Messi tuvo un significado especial. El rosarino volvió a jugar apenas cuatro días después del fallecimiento de su padre, en medio de un momento de profundo dolor personal.

Jorge Messi había sido una de las personas más importantes en la carrera del capitán argentino y, en la emotiva carta con la que se despidió de él, Leo había contado cuánto deseaba su padre que continuara jugando.

Por eso, su regreso a las canchas tuvo un componente que trascendió lo futbolístico: Messi volvió a jugar, una vez más, honrando el vínculo con su padre y acompañado por el cariño de sus compañeros, rivales y miles de hinchas.