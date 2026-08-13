El regreso a casa de una joven enfermera que terminó en una violación grupal y asesinato

Anita Cobby caminaba hacia su casa en Blacktown luego de compartir una cena con amigos. Al bajar del tren, se vio obligada a ir a pie porque no encontró taxis y el teléfono público que intentó usar para pedirle a su padre que la buscara estaba roto. En ese trayecto, un auto robado interrumpió su paso: cinco hombres bajaron del vehículo y la obligaron a subir. Era la noche del 2 de febrero de 1986 y sus gritos desesperados alertaron a una familia vecina. Un adolescente intentó intervenir inútilmente y llamó a la policía, mientras otro residente salió a buscar el coche sin éxito.

Dos días después, su cuerpo fue hallado en un campo de Prospect. La autopsia confirmó que la joven fue torturada, violada y luego asesinada por sus captores. Este brutal femicidio —aunque entonces no existía esa figura penal— desnudó la ferocidad de la violencia de género y centró la investigación en los criminales.

El crimen conmocionó profundamente a la opinión pública australiana y movilizó a todo el país en un reclamo masivo por justicia y seguridad. Su muerte marcó un punto de inflexión en la lucha contra la violencia machista y en las reformas judiciales de la región.

La última noche de Anita

Nacida en Sídney el 2 de noviembre de 1959, Anita Lorraine Lynch era hija de Garry Bernard Lynch, un artista gráfico de la Real Fuerza Aérea Australiana, y de Grace “Peggy” Lynch. Desde su adolescencia destacó por su belleza y elegancia, características que la llevaron a participar en certámenes como Miss Western Suburbs, celebrado en noviembre de 1979. Aunque tuvo la posibilidad de desarrollar una carrera como modelo, decidió estudiar enfermería.

Mientras cursaba y trabajaba en el hospital en Sídney, Anita conoció a John Cobby, con quien se casó el 27 de marzo de 1982. La pareja permaneció casada durante cuatro años, aunque a comienzos de 1986 inició un proceso de separación y Anita regresó a la casa de sus padres en Blacktown.

La noche del crimen, Anita había salido a cenar con dos compañeras de trabajo, también enfermeras: Janice Lynch y Mareen “Molly” Morey. Al finalizar su turno de la tarde, las tres amigas fueron a comer a un restaurante del centro de la ciudad. Después de la velada, se dirigieron juntas a la estación central de trenes. Janice y Mareen acompañaron a Anita hasta el andén y se despidieron cuando ella subió a la formación de las 20:58 con destino a Blacktown, un trayecto de aproximadamente una hora. Esa sería la última vez que sus amigas la verían con vida.

A esa misma hora, John Travers, Michael Murdoch y los hermanos Michael, Gary y Leslie Murphy se emborrachaban y drogaban en un hotel cercano a la estación en la que Anita bajaría. La banda se movía en un auto robado y había decidido salir a buscar a una mujer para robarle y violarla.

Alrededor de las 22:00, el tren de Anita llegó a Blacktown. Ella caminó hacia los teléfonos públicos de la estación para llamar a su padre y pedirle que la fuera a buscar en auto, pero las líneas telefónicas habían sido cortadas por vándalos. Tampoco encontró taxis disponibles. Decidió caminar los 30 minutos de trayecto hasta su casa creyendo, quizás, que nada le sucedería...

El terrible hallazgo en el campo de Prospect

Mientras avanzaba por Newton Road, el auto de los delincuentes frenó de golpe. Dos de ellos, la tomaron por la fuerza y la metieron en el asiento trasero. Llevaron a Anita a un descampado en la zona de Prospect. Allí la desvistieron, la arrastraron a través de alambrados de púas, la golpearon y la violaron uno tras otro... Ensañados, John Travers le cortó la garganta con un cuchillo. Anita moría desangrada mientras los criminales escapaban.

Al día siguiente, el lunes 3 de febrero, los padres de Anita denunciaron su desaparición ante la policía. Fue durante esa mañana cuando advirtieron que su cama permanecía vacía y que ella no había regresado a casa. Su exesposo también se sumó a la búsqueda y recorrió la zona en su propio vehículo.

El martes 4 de febrero, un granjero de Prospect encontró el cuerpo de Anita en un campo, después de notar que sus vacas se amontonaban de manera inusual en un sector. La autopsia determinó que la joven había sufrido múltiples lesiones en todo el cuerpo (tenía varios hematomas y los dedos de las manos fracturados), torturas sistemáticas y múltiples violaciones grupales antes de ser ejecutada.

La causa directa de la muerte fue una profunda herida en el cuello que casi la decapita. La ferocidad horrorizó a los propios especialistas del laboratorio forense. Más tarde, su padre debió reconocer su cuerpo en la morgue.

La recolección de pruebas en el lugar fue meticulosa pero compleja debido a las condiciones climáticas del descampado. Los investigadores sabían que cada fibra, huella de neumático o indicio material sería crucial para identificar a los atacantes. Con el informe forense terminado, la investigación cambió de carátula de manera oficial y el caso pasó a ser tratado como un secuestro y abuso sexual seguido de muerte prioritario para todo el Estado australiano.

La caza de la banda y la confesión grabada

La presión comunitaria obligó al gobierno estatal a ofrecer una recompensa inédita de 50.000 dólares por cualquier información fidedigna que guiara hacia los sospechosos. Mientras tanto, los detectives de la división de homicidios rastreaban de forma intensiva el auto robado descrito por los testigos de Blacktown. El cerco comenzó a cerrarse sobre una banda marginal de la zona cuando dos de sus miembros cayeron detenidos por un delito menor relacionado con vehículos.

Los primeros sospechosos en ser identificados fueron Michael Murdoch y Leslie Murphy, quienes ya contaban con un frondoso prontuario por robos y conductas violentas. Al cruzar los datos de sus movimientos de la noche del 2 de febrero con los testimonios de los vecinos, las coartadas empezaron a agrietarse. Sin embargo, la policía necesitaba pruebas más contundentes para vincularlos directamente con el crimen de la enfermera.

El quiebre llegó a través de una compleja operación encubierta, facilitada por la ayuda de una mujer del entorno íntimo de los delincuentes. Esta testigo clave, horrorizada al enterarse de la magnitud del crimen, aceptó cooperar de manera confidencial con las fuerzas de seguridad. Gracias a su colaboración, los agentes lograron registrar una cinta oculta que contenía declaraciones incriminatorias definitivas.

En la grabación, John Travers, el despiadado líder del grupo de apenas 20 años, confesaba sin filtros el calvario de abusos al que sometieron a Anita. Travers no solo detallaba la dinámica de las violaciones grupales dentro del auto en movimiento y en el descampado, sino que se jactaba de su accionar. En el audio se le escuchaba admitir con total frialdad que decidió asesinarla para evitar que la víctima pudiera identificarlos ante la policía.

Con la prueba de la cinta magnetofónica y las declaraciones complementarias, los detectives detuvieron al resto de los implicados en un operativo simultáneo. John Travers, Michael Murdoch y los tres hermanos Murphy —Michael, Gary y Leslie— fueron puestos bajo custodia en un plazo de apenas 22 días desde el crimen. Las capturas masivas trajeron un alivio parcial a la comunidad, aunque la tensión social se trasladó de inmediato hacia las puertas de las comisarías.

El veredicto y el castigo perpetuo

El juicio contra los cinco imputados arrancó formalmente en marzo de 1987 bajo un clima de extrema hostilidad generalizada. Todos los días que duró, afuera del palacio de justicia de Sídney había manifestantes con carteles exigiendo justicia y la reinstauración de la pena de muerte. La cobertura mediática fue total, transmitiendo cada detalle de las audiencias a un país que seguía el minuto a minuto con profunda consternación.

En el estrado, los abogados defensores intentaron mitigar las culpas individuales alegando diferentes grados de participación en el hecho y el contexto de exclusión o analfabetismo de algunos acusados. John Travers, acorralado por el peso de las grabaciones, terminó declarándose culpable de los cargos más graves. Los restantes cuatro miembros mantuvieron su postura de inocencia o coacción, intentando cargar toda la responsabilidad penal sobre su líder.

La Fiscalía desarmó cualquier estrategia de la defensa mediante la presentación ordenada del arsenal de pruebas forenses y científicas acumuladas. Los peritos demostraron que existió una acción coordinada y un pacto de silencio posterior entre todos los integrantes del coche. La presencia de material genético de los acusados en las prendas y en el cuerpo de la víctima anuló cualquier posibilidad de duda razonable para los miembros del jurado.

El 10 de junio de 1987, tras varias deliberaciones, el jurado popular dictó un veredicto unánime que fue recibido con aplausos dentro y fuera de la sala. Los cinco hombres fueron declarados formalmente culpables de los delitos de secuestro, violación grupal y homicidio calificado. La lectura de los cargos ratificó la culpabilidad compartida en la ejecución del crimen que había quebrado la tranquilidad de la región.

Días después, el juez a cargo del tribunal dictó las sentencias definitivas con un pronunciamiento de una dureza inusual para la época. Condenó a los cinco criminales a la pena de cadena perpetua, pero adjuntó un documento accesorio que estipulaba que sus expedientes jamás debían ser revisados para obtener la libertad condicional. La orden judicial garantizaba de forma explícita que los asesinos debían morir tras las rejas de prisiones de máxima seguridad.

Un refugio contra el dolor de todo un país

Las profundas fallas de los sistemas de prevención urbana desataron un debate masivo sobre la necesidad de endurecer las penas para los delitos sexuales. El proceso penal expuso la alarmante falta de contención oficial que padecían las victimas de crímenes violentos durante las investigaciones. Los padres de Anita sufrieron el desgaste de un sistema judicial que solía postergar las necesidades psicológicas de los familiares afectados.

Ante este vacío institucional, la pareja decidió transformar su devastación personal en un proyecto de asistencia comunitaria. En el año 1993, Garry y Grace Lynch fundaron de manera formal el Homicide Victims’ Support Group (Grupo de Apoyo a Víctimas de Homicidio). Para esta iniciativa contaron con el respaldo de los padres de Ebony Simpson, otra niña de la región que había sido víctima de un crimen aberrante. La organización nació con el propósito prioritario de brindar asesoría legal, contención psicológica y refugio a quienes debían atravesar el duelo de un asesinato.

Con el paso de los años, el trabajo del grupo se consolidó y ganó reconocimiento estatal, llegando a impulsar leyes de derechos para las víctimas en el parlamento de Nueva Gales del Sur. El legado solidario de la familia Lynch se materializó tiempo después con la inauguración de Grace’s Place. Este centro de trauma especializado fue diseñado exclusivamente para albergar y tratar a niños que perdieron a sus progenitores o hermanos en contextos de violencia criminal.