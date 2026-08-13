El Gobierno proyecta sumar otros USD 10.000 millones a las reservas antes de las elecciones de 2027

José Luiz Daza proyectó que el BCRA podría sumar otros USD 10.000 millones a sus reservas antes de las elecciones presidenciales de 2027.

El Gobierno espera llegar al próximo proceso electoral con menor inflación, superávit fiscal y crecimiento de la actividad económica.

El RIGI concentra solicitudes de inversión por USD 150.000 millones, con USD 50.000 millones aprobados y USD 4.500 millones ya materializados.

Javier Milei aseguró que existen herramientas financieras por entre USD 60.000 millones y USD 70.000 millones para afrontar eventuales tensiones cambiarias.

El BCRA ya superó la meta de acumulación de reservas prevista para 2026 y registra compras superiores a USD 13.500 millones durante el año.

El Gobierno busca fortalecer las reservas y las herramientas de liquidez externa para llegar a 2027 con mayor margen de maniobra financiera.

El Gobierno nacional reforzó su discurso de confianza sobre la evolución de la economía argentina y anticipó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) podría incorporar otros USD 10.000 millones a sus reservas antes de las elecciones presidenciales de 2027. La proyección fue planteada por el viceministro de Economía, José Luiz Daza, quien sostuvo que la administración de Javier Milei llegará a esa instancia con mejores condiciones financieras y económicas.

Durante una exposición ante empresarios y referentes del sector público y privado, Daza planteó que el escenario hacia 2027 estará caracterizado por una mayor acumulación de reservas, una inflación descendente, equilibrio fiscal y una economía en expansión. La expectativa oficial apunta, de esta manera, a consolidar un proceso de estabilización que permita atravesar el próximo ciclo electoral con un mercado cambiario más robusto.

El funcionario destacó además un cambio que considera estructural en el debate económico argentino. Según su interpretación, la discusión sobre la necesidad de mantener las cuentas públicas equilibradas dejó de estar limitada a determinados sectores políticos y pasó a convertirse en un consenso más amplio. Para Daza, ese cambio constituye uno de los principales pilares sobre los cuales se sostiene el programa económico.

En materia de inversiones, el viceministro puso el foco en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Señaló que existen solicitudes por unos USD 150.000 millones, de las cuales aproximadamente USD 50.000 millones ya fueron aprobadas y USD 4.500 millones se materializaron. A partir de esos números, consideró que existe un amplio margen para que nuevos proyectos comiencen a ejecutarse y contribuyan al crecimiento de la economía.

Daza también estimó que Argentina podría alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 4,5% anual a partir de una combinación de sus recursos naturales, las oportunidades que ofrece el escenario internacional y un proceso de recuperación luego de años de bajo crecimiento.

Las proyecciones del viceministro se inscriben en una estrategia más amplia del Gobierno para garantizar el financiamiento y reducir los riesgos de una eventual tensión cambiaria durante 2027. El presidente Javier Milei aseguró que la administración cuenta con herramientas por entre USD 60.000 millones y USD 70.000 millones para enfrentar eventuales episodios de presión sobre el mercado de cambios.

Dentro de ese esquema aparecen acuerdos financieros internacionales, entre ellos el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y la continuidad del intercambio de monedas con China. El objetivo oficial es contar con un volumen suficiente de liquidez externa para evitar que una mayor demanda de dólares durante el período electoral genere una crisis cambiaria.

El desempeño del BCRA constituye otro de los elementos centrales del programa. La autoridad monetaria ya superó la meta de acumulación de reservas prevista para todo 2026 y, de acuerdo con los datos mencionados por el Gobierno, las compras realizadas durante el año permitieron incrementar las tenencias en más de USD 13.500 millones.

El Banco Central también busca ampliar sus herramientas para responder ante eventuales períodos de tensión financiera. La estrategia contempla una combinación de reservas líquidas, operaciones de futuros y swaps, además de una política financiera del Tesoro destinada a cubrir vencimientos en moneda extranjera mediante nuevo financiamiento en dólares.

De esta manera, el Gobierno pretende llegar a 2027 con una posición financiera considerablemente más sólida. La acumulación de reservas, el superávit fiscal, la reducción de la inflación y la recuperación de la actividad aparecen como los principales pilares de una estrategia que busca convertir la estabilidad económica en uno de los argumentos centrales del oficialismo de cara a las próximas elecciones.