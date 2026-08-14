La confianza empresaria mejora, pero la inversión todavía no acompaña

La confianza empresarial subió 2,7 puntos porcentuales en el segundo trimestre y alcanzó los 43 puntos.

La industria manufacturera registró un avance de 10,3 puntos, aunque todavía permaneció debajo del umbral de expansión.

Las expectativas futuras superaron los 50 puntos, mientras que la evaluación de las condiciones actuales continuó en terreno negativo.

La disposición a invertir cayó durante el trimestre y quedó en 34,6 puntos, mostrando que el optimismo todavía no se traduce en nuevas inversiones.

La industria utiliza apenas el 58,4% de su capacidad instalada, con más del 40% de infraestructura productiva ociosa.

Los indicadores muestran una recuperación de las expectativas, pero todavía no existen señales suficientes para afirmar que la reactivación productiva sea sólida y sostenida.

La confianza empresarial comenzó a mostrar señales de recuperación durante el segundo trimestre de 2026, aunque todavía se encuentra lejos de configurar un escenario de reactivación consolidada. El indicador elaborado por la Fundación Observatorio Pyme alcanzó los 43 puntos, luego de avanzar 2,7 puntos porcentuales frente al primer trimestre. La mejora constituye una señal positiva después de un comienzo de año marcado por expectativas más cautelosas, pero el registro todavía se ubica 4,5 puntos por debajo del nivel observado doce meses atrás.

El dato resulta especialmente relevante porque la confianza empresaria no funciona únicamente como una fotografía del presente. También permite observar hacia dónde podrían dirigirse las decisiones de producción, contratación e inversión. Cuando los empresarios perciben mejores perspectivas para sus compañías, sus sectores y la economía en general, esa percepción suele anticipar modificaciones concretas en la actividad. Sin embargo, en el escenario actual aparece una diferencia significativa entre el optimismo sobre el futuro y la disposición efectiva a poner recursos en juego.

La industria manufacturera ofrece una señal similar, aunque con una recuperación trimestral más pronunciada. El indicador avanzó 10,3 puntos porcentuales y llegó a 44,3 unidades, quedando apenas 0,7 puntos por debajo del registro del mismo período del año anterior. El salto representa una mejora importante respecto del inicio de 2026 y permite observar una recuperación de algunas decisiones vinculadas con los pedidos, la producción y los inventarios.

Pero el entusiasmo tiene un límite evidente: los cinco componentes del indicador manufacturero permanecen por debajo de los 50 puntos, frontera que separa la contracción de la expansión. En otras palabras, la industria está mejor que hace unos meses, pero todavía no puede afirmarse que haya ingresado en una etapa de crecimiento sostenido.

La diferencia entre presente y futuro también aparece con claridad en el indicador general de confianza. Las condiciones actuales alcanzaron 32,2 puntos, con una mejora de 2 unidades, pero continúan ampliamente por debajo del nivel considerado neutral. Las expectativas futuras, en cambio, treparon hasta 52,1 puntos después de avanzar 3,8 puntos y volvieron a superar el umbral de 50. Entre ambas variables existe una brecha de 19,8 puntos, una distancia que revela que las empresas esperan un escenario considerablemente mejor del que perciben en la actualidad.

El problema aparece cuando se observa la decisión de invertir. Ese componente fue el único que retrocedió durante el trimestre y quedó en 34,6 puntos, tras caer 1,7 unidades. La señal es contundente: la mejora de las expectativas todavía no alcanza para convencer a las empresas de acelerar la compra de maquinaria y equipamiento.

La capacidad instalada de la industria ayuda a explicar esa prudencia. Las fábricas utilizan actualmente el 58,4% de su capacidad disponible, lo que significa que más del 40% permanece ociosa. Mientras exista un margen tan amplio para incrementar la producción utilizando infraestructura ya instalada, la necesidad de realizar nuevas inversiones puede mantenerse contenida.

Los datos internos de la industria también muestran una recuperación incompleta. La cartera de pedidos llegó a 42,6 puntos, todavía en zona contractiva, mientras que la producción alcanzó 45,4. El empleo, con 44,7 puntos, también permanece por debajo de la frontera expansiva, lo que indica que todavía predominan las empresas que reducen personal por sobre aquellas que incorporan trabajadores.

El tiempo de entrega de los proveedores se ubicó en 48,9 puntos. En este caso, una extensión de los plazos puede interpretarse como una señal favorable cuando responde a una mayor demanda que presiona sobre las cadenas de abastecimiento. Sin embargo, el indicador todavía no alcanzó el nivel de expansión.

El dato más débil aparece en los stocks de insumos, que descendieron a 39,4 puntos. Esta variable permite observar decisiones anticipadas de compra y refleja que las empresas aún mantienen una actitud prudente frente al nivel de actividad esperado.

La mejora registrada durante el segundo trimestre tampoco puede interpretarse completamente al margen de la estacionalidad. El informe señala que, entre 2023 y 2025, este período mostró una recuperación promedio de 7,7 puntos en el indicador industrial. Por lo tanto, parte del rebote observado este año responde a un comportamiento que ya se había presentado en ejercicios anteriores.

El escenario que surge de todos estos indicadores es, entonces, menos espectacular de lo que podría sugerir el salto trimestral de la industria. Hay una recuperación de las expectativas, una percepción más favorable sobre el futuro y una mejora respecto del comienzo de 2026. Pero la economía real todavía muestra suficientes señales de debilidad como para impedir hablar de una reactivación plena.

La clave estará en saber si el optimismo empresarial consigue trasladarse desde las encuestas hacia las decisiones concretas. Para que eso ocurra, deberán mejorar los pedidos, aumentar la producción, recuperarse el empleo y, especialmente, comenzar a crecer la inversión. Mientras las empresas continúen operando con una elevada capacidad ociosa y mantengan cautela a la hora de ampliar sus equipos, la recuperación seguirá siendo más una expectativa que una realidad consolidada.

El segundo trimestre dejó, en definitiva, una señal alentadora pero todavía insuficiente. Los empresarios parecen mirar el futuro con algo más de confianza, pero todavía no están actuando como si la recuperación estuviera asegurada. Esa diferencia entre lo que se espera y lo que efectivamente se decide será uno de los principales indicadores para determinar si la economía argentina consiguió finalmente dejar atrás la etapa de estancamiento o si apenas atraviesa un nuevo rebote transitorio.