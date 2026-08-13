Más de 300 estudiantes participaron del primer encuentro con referentes del deporte rafaelino

El primer encuentro del Ciclo de Charlas Motivacionales en Escuelas Secundarias reunió a más de 300 estudiantes de distintas instituciones educativas de Rafaela, quienes tuvieron la oportunidad de compartir una jornada con referentes del deporte local.



La propuesta, impulsada en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y vinculada a la muestra "Hitos y Mitos del Deporte en Rafaela (1980-Actualidad)", busca revalorizar la trayectoria de los deportistas de Rafaela, recuperando sus historias, sus logros y, especialmente, el camino recorrido para alcanzar sus objetivos.



El encuentro se desarrolló en el Salón Casarín y contó con la participación de estudiantes de las escuelas Nº 376 "Joaquín Dopazo", Nº 204 "Domingo de Oro" y Nº 615 "Alberto Spinetta". En esta primera jornada, los estudiantes pudieron compartir con Lucas Albertengo, Guillermo Sara y las futbolistas de Atlético de Rafaela Evangelina Gianastacio y Guadalupe Albornoz, quienes acercaron sus experiencias, trayectorias y vivencias vinculadas al deporte.



Además, estuvieron presentes la secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio; el presidente de Atlético de Rafaela, Francisco Paravano; y el presidente de la Subcomisión de Fútbol Femenino de Atlético de Rafaela, Mauro Gagliardo.



El formato incluyó una entrevista guiada, un espacio de preguntas y diálogo abierto con los estudiantes y un cierre destinado a reflexionar sobre el valor del deporte.



La propuesta busca poner en valor las historias que existen detrás de cada logro deportivo, destacando el esfuerzo, la constancia y la dedicación como parte fundamental de cualquier trayectoria. En este sentido, el encuentro permitió que los estudiantes no solo conocieran los logros de los referentes invitados, sino también los desafíos y aprendizajes que formaron parte de sus recorridos.



El ciclo continuará durante agosto y septiembre con nuevos encuentros, con el propósito de seguir acercando a las nuevas generaciones las historias de quienes dejaron y continúan dejando una huella en el deporte rafaelino.



Por último, agradecemos especialmente a Atlético de Rafaela por brindar el espacio y acompañar la realización de esta actividad, haciendo posible este encuentro entre los referentes del deporte y las nuevas generaciones.