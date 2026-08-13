Llega Toy Story 5 al Belgrano

La quinta entrega de esta aventura animada producida por Pixar Animation Studios para Walt Disney Pictures, se podrá ver desde este viernes 14 de agosto hasta el martes 18 de agosto a las 18:00, doblada y en 2D.



El film, ambientado dos años después de los acontecimientos de la cuarta película, sigue a Woody mientras este regresa para ayudar a Buzz Lightyear, Jessie y a los otros juguetes a lidiar con la presencia de Lilypad, una tableta inteligente que se convirtió en el nuevo juguete favorito de Bonnie. Cuando la pandilla se encuentra con un recién llegado de alta tecnología, sus aventuras dan un giro inesperado mientras compiten por demostrar que los juguetes más valiosos de la vida no se limitan a códigos y chips.



Tiene una duración de 103 minutos y es calificación G (Audiencia general). La entrada tiene un valor de $7500.



Continúa "La invitación"

La propuesta para el público adulto es esta exitosa comedia dirigida y protagonizada por Olivia Wilde, junto a Seth Rogen, Edward Norton y Penélope Cruz, que continúa por segunda semana consecutiva.



Se trata de una adaptación en inglés de la exitosa película española "Sentimental" de Cesc Gay. Ha recibido excelentes comentarios de la crítica especializada, destacando el duelo interpretativo del cuarteto y el manejo del humor negro. La trama sigue a Joe y Angela, un matrimonio en crisis y desgastado por la rutina, cuya frágil relación se desestabiliza por completo durante una cena con sus sofisticados vecinos, quienes les hacen una propuesta íntima e inesperada.



Se podrá ver de viernes a martes a las 21:30, subtitulada. Tiene una duración de 107 minutos y es calificación SP (Supervisión parental sugerida). La entrada general es de $7500.



Espacio INCAA

En el segmento de cine nacional, se estrena "Canelones", comedia dirigida por Christian Basilis y Ana Laura Gussoni, con las actuaciones de César Bordon, Verónica Llinas, Dario Barassi y Agustín Aristarán.



Inspirada en hechos reales, la película sigue el secuestro de Chichita, la madre del escritor Hernán Casciari, a manos de Daniel Olesnik en 2015. Olesnik busca saldar una deuda de sangre: vengar la broma adolescente de Hernán y su amigo Chiri en 1987, que empujó a su propia madre al suicidio. Una ineludible espiral de venganza, asfixiante y fatal, que transcurre en una única noche.



Se podrá ver de viernes a martes a las 20:00. Tiene una duración de 91 minutos y es calificación SP (Supervisión parental). La entrada general es de $4000 y descuento a jubilados y estudiantes $2000.



Promociones

Las entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, que sean adquiridas con tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA, tendrán un descuento del 50%.



Además, todos los días lunes y martes el cine ofrece la promoción 2x1 en entradas adquiridas sólo en efectivo, válido para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA. Se recuerda que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.