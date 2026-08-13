Docentes santafesinos volvieron a la calle contra la reforma previsional y reclamaron mejoras para jubilados

La tensión entre el Gobierno de Santa Fe y los gremios docentes sumó este miércoles un nuevo capítulo. La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) realizó una jornada provincial de protesta frente a la sede de la Caja de Jubilaciones, con la participación de trabajadores de la educación activos y jubilados.

La movilización tuvo como principales objetivos expresar el rechazo a la reforma previsional impulsada por la Provincia y reclamar cambios en la política salarial que impacta sobre los haberes del sector pasivo.

Durante la jornada, el sindicato presentó además un petitorio provincial que será distribuido en distintos puntos del territorio para reunir adhesiones y profundizar el reclamo.

Amsafe exige cambios en el sistema previsional

El gremio ratificó su defensa de un régimen previsional público, estatal, solidario y basado en el sistema de reparto.

Entre sus principales demandas se encuentran la restitución del 82% móvil y la eliminación del denominado “aporte solidario” aplicado sobre determinados haberes jubilatorios.

El secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, cuestionó que los trabajadores jubilados deban continuar realizando aportes luego de haber finalizado su vida laboral.

El dirigente también criticó el impacto que la reforma tiene sobre quienes estaban próximos a jubilarse, al considerar que las nuevas condiciones implican mayores exigencias de años de trabajo y aportes.

Desde el sindicato sostienen que la política previsional aplicada por el Gobierno provincial representa un ajuste sobre los trabajadores y jubilados.

Reclamo por la pérdida del poder adquisitivo

Otro de los ejes de la protesta estuvo relacionado con los aumentos salariales y la forma en que esos incrementos llegan al sector pasivo.

Alonso cuestionó el desfasaje existente entre los aumentos que reciben los trabajadores activos y el momento en que las mejoras impactan sobre las jubilaciones.

Según explicó, los jubilados deberán percibir de manera escalonada hasta febrero de 2027 el último incremento acordado, equivalente al 10,1%.

El dirigente también comparó la evolución de los haberes con la inflación registrada durante el semestre. De acuerdo con sus cálculos, los jubilados recibieron recientemente el último tramo de un aumento del 12,5%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanzó el 17,1%.

Para Amsafe, esta diferencia representa una pérdida concreta del poder adquisitivo de los trabajadores retirados.

El sindicato también cuestiona el uso de sumas no remunerativas y no bonificables, ya que considera que ese mecanismo afecta tanto los ingresos actuales como la evolución futura de los haberes previsionales.

La disputa judicial sigue abierta

El conflicto también tiene una dimensión judicial. Amsafe informó que la presentación realizada contra la reforma previsional continúa bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Desde el gremio cuestionaron que la Provincia haya optado por aumentar las obligaciones de los trabajadores para afrontar el déficit previsional en lugar de profundizar el reclamo ante el Estado nacional por los recursos destinados al sistema jubilatorio.

La discusión por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones constituye desde hace tiempo uno de los principales puntos de tensión entre Santa Fe y la Nación, y ahora también se convirtió en uno de los ejes de confrontación entre el Gobierno provincial y los gremios estatales.

Estado de alerta y movilización

La protesta frente a la Caja de Jubilaciones finalizó con la presentación formal del petitorio y la ratificación del estado de alerta y movilización de los docentes públicos santafesinos.

Amsafe anticipó que continuará llevando el reclamo a distintos puntos de la provincia y buscará sumar adhesiones a sus planteos.

De esta manera, el conflicto previsional se mantiene abierto y vuelve a convertirse en un factor de tensión entre el Gobierno de Santa Fe y el principal gremio de la docencia pública, en un escenario donde las discusiones por salarios, jubilaciones y financiamiento del sistema previsional continúan sin una solución definitiva.