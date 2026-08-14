Las paritarias empiezan a ganarle a la inflación, pero la recuperación todavía es frágil

Las paritarias registraron en julio un aumento promedio simple del 4,1%, por encima de la inflación estimada del 2,1%.

En términos ponderados, los incrementos salariales alcanzaron el 3% y también superaron la evolución prevista de los precios.

Los convenios acumulan desde noviembre de 2023 una suba del 32,8%, todavía ligeramente por debajo de la inflación acumulada del 33,8%.

Las negociaciones comienzan a extender sus plazos y aparecen acuerdos bimestrales y trimestrales en un contexto de menor inflación.

La recuperación salarial continúa condicionada por una actividad económica heterogénea, con sectores como la industria y la construcción todavía rezagados.

El desafío será sostener la mejora del salario real sin generar nuevas presiones sobre los costos, los precios o el empleo.

Las negociaciones salariales comenzaron a mostrar una señal que, aunque todavía resulta incipiente, puede adquirir una importancia creciente para la economía argentina de los próximos meses. Por segundo mes consecutivo en 2026, los aumentos acordados en paritarias superaron la inflación, una dinámica que podría marcar un cambio respecto de la etapa en la que los ingresos de los trabajadores corrían permanentemente detrás de los precios.

Durante julio, los convenios relevados registraron una suba promedio simple del 4,1%, frente a una inflación estimada en torno al 2,1%. Si se ponderan los acuerdos de acuerdo con la cantidad de trabajadores alcanzados por cada sindicato, el incremento fue del 3%, también por encima de la variación esperada del índice de precios.

La diferencia no es menor. En una economía donde la pérdida de poder adquisitivo fue uno de los principales condicionantes del consumo, que los salarios comiencen a superar a los precios puede generar un cambio en el comportamiento de los hogares. Sin embargo, todavía resulta prematuro interpretar estos datos como el comienzo definitivo de una recuperación del salario real.

El elemento más interesante aparece al observar la evolución de los últimos meses. En mayo, los acuerdos relevados habían promediado apenas 1,4%, contra una inflación del 2,1%. En junio, en cambio, las paritarias alcanzaron un promedio del 4,3%, mientras que la inflación registrada fue del 1,9%. Julio volvió a mostrar una diferencia favorable para los ingresos.

La tendencia empieza así a adquirir cierta continuidad, aunque todavía con una distancia reducida respecto de la inflación acumulada. Desde noviembre de 2023, los convenios analizados acumulan una mejora promedio del 32,8%, mientras que los precios aumentaron 33,8%. El resultado indica que los salarios prácticamente dejaron de perder terreno, pero todavía no recuperaron completamente el poder de compra cedido durante el período.

Los acuerdos muestran además una heterogeneidad considerable entre actividades. Mientras los trabajadores aceiteros consiguieron un incremento del 10%, los empleados del sector automotor agrupados en CAVEA alcanzaron una suba del 6,9% y los camioneros del 4,2%. El servicio doméstico obtuvo un 3,3%, mientras que construcción registró un 2%. Comercio y sanidad, en cambio, tuvieron actualizaciones del 1,9%, por debajo de la inflación estimada para julio.

La evolución de las paritarias también refleja una transformación en la forma de negociar. Durante los períodos de inflación elevada, las actualizaciones frecuentes eran prácticamente inevitables. Empresas y trabajadores necesitaban revisar los salarios en plazos cortos para evitar que los aumentos de precios deterioraran rápidamente los ingresos.

Con una inflación que se mantiene alrededor del 2% mensual, empiezan a aparecer acuerdos bimestrales y trimestrales. El cambio supone una apuesta por un escenario de mayor estabilidad. Si la inflación continúa desacelerándose, los convenios pueden dejar de funcionar exclusivamente como mecanismos de recomposición y comenzar a incorporar expectativas sobre el futuro.

La extensión de los plazos también tiene un efecto potencial sobre la dinámica inflacionaria. Menos actualizaciones automáticas pueden reducir la indexación de contratos y salarios, facilitando la consolidación de una inflación más baja. Pero el riesgo permanece del lado de los trabajadores: si los precios avanzan más de lo previsto, deberán esperar hasta la próxima revisión para recuperar el terreno perdido.

Del otro lado, aumentos salariales muy superiores a la inflación también pueden generar presión sobre las empresas, especialmente en sectores con márgenes reducidos. Parte de ese incremento podría trasladarse a costos y, eventualmente, a precios. El desafío consiste en encontrar un equilibrio que permita recomponer ingresos sin generar una nueva aceleración inflacionaria.

El contexto productivo agrega otra dosis de cautela. La economía general se encuentra por encima del nivel de noviembre de 2023, pero la recuperación es muy desigual. La industria manufacturera continúa por debajo de aquel punto de referencia y la construcción muestra una distancia todavía mayor. La minería, en cambio, presenta una evolución mucho más favorable y constituye uno de los sectores que explican el crecimiento.

Esa heterogeneidad condiciona necesariamente la evolución salarial. No todas las actividades tienen la misma capacidad para absorber aumentos, ni enfrentan la misma demanda, productividad o rentabilidad. Por eso, la recuperación del salario real no será uniforme y dependerá también de la capacidad de cada sector para sostener mayores costos laborales sin deteriorar el empleo.

La señal que dejan las últimas paritarias es, entonces, positiva pero todavía insuficiente. Los salarios parecen haber encontrado un piso después de un largo período de deterioro, mientras las empresas y los sindicatos comienzan a negociar con una inflación más previsible. Pero para que esa mejora se transforme en una recuperación genuina del poder adquisitivo será necesario que la actividad económica acompañe.

El dato decisivo estará en los próximos meses. Si los salarios continúan creciendo por encima de los precios y, al mismo tiempo, la producción, el empleo y el consumo recuperan fuerza, podría comenzar una etapa diferente para los ingresos laborales. Si la actividad permanece débil, en cambio, los aumentos podrían encontrar rápidamente un límite en la capacidad de las empresas para sostenerlos.

Por ahora, las paritarias ofrecen una primera señal de cambio: el salario dejó de correr detrás de la inflación y comienza, lentamente, a recuperar terreno. El desafío será convertir esa ventaja estadística en una mejora concreta y sostenida de la vida económica de los trabajadores.