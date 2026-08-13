Xavi Hernández asumió como DT de Países Bajos

La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó este miércoles la contratación de Xavi Hernández como nuevo entrenador de la Selección de Países Bajos. El español asumirá el cargo tras la salida de Ronald Koeman, quien dejó el puesto luego de la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Marruecos.

Xavi, de 46 años y sin equipo desde su salida del Barcelona al finalizar la temporada 2023-2024, firmó un contrato por cuatro años, por lo que estará al frente de la Oranje hasta el Mundial 2030.

Su llegada también representa un hecho histórico para el seleccionado neerlandés: Xavi será el primer entrenador extranjero de Países Bajos en 48 años, desde el ciclo del austríaco Ernst Happel, quien llevó al equipo hasta la final del Mundial de 1978.

Xavi y su vínculo con la escuela neerlandesa

Durante su presentación, el exmediocampista destacó la influencia que tuvo el fútbol de Países Bajos en su formación y en su manera de entender el juego.

“Como alguien que se formó en la academia del Barça, con fuertes influencias de Johan Cruyff y Rinus Michels, siento una conexión especial con el fútbol neerlandés”, expresó.

El nuevo entrenador buscará trasladar a la Oranje algunos de los principales conceptos que marcaron su carrera como futbolista y técnico: posesión de pelota, creatividad, presión alta y protagonismo con el balón.

Además, Xavi volverá a ocupar el lugar que dejó Koeman, algo que ya había ocurrido durante su etapa en Barcelona. A fines de 2021, el catalán asumió como entrenador del conjunto español después de la salida del neerlandés.

El gran objetivo: la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030

La KNVB apuesta por Xavi para llevar adelante un proceso de renovación y recambio generacional que permita a Países Bajos volver a competir por los principales títulos internacionales.

El primer gran desafío será la Eurocopa 2028, mientras que el objetivo a largo plazo estará puesto en llegar con un equipo consolidado al Mundial 2030.

El debut oficial de Xavi al frente de la selección neerlandesa será el próximo 24 de septiembre, cuando Países Bajos se enfrente a Alemania por la Liga de Naciones de la UEFA.

Así, el exentrenador del Barcelona comenzará una nueva etapa de su carrera en un seleccionado históricamente identificado con una filosofía futbolística que, paradójicamente, también tuvo una fuerte influencia en su propia formación.