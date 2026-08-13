PSG se consagró bicampeón de la Supercopa de Europa tras vencer al Aston Villa

PSG se consagró bicampeón de la Supercopa de Europa tras vencer 2-1 al Aston Villa en una final que tuvo emoción hasta el final. Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué marcaron los goles del conjunto francés, que sumó un nuevo trofeo a una era dorada bajo la conducción de Luis Enrique.

El equipo parisino, vigente campeón de la Champions League, consiguió así su quinto título internacional en los últimos dos años, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del fútbol europeo.

Aston Villa, por su parte, afrontó el partido sin Emiliano “Dibu” Martínez, quien todavía no se había reincorporado a los entrenamientos después de extender su descanso tras la disputa del Mundial 2026.

Kvaratskhelia abrió el marcador para PSG

El partido comenzó con un ritmo pausado, propio de un encuentro disputado en el inicio de la temporada. Sin embargo, con el correr de los minutos, PSG comenzó a imponer su jerarquía y tomó el control del juego.

A los 20 minutos, apareció toda la calidad individual de Khvicha Kvaratskhelia. El delantero georgiano ingresó al área, se acomodó ante la marca y sacó un potente remate para establecer el 1-0 para el conjunto de Luis Enrique.

Aston Villa reaccionó y encontró el empate antes del descanso.

El juvenil de Aston Villa que debutó con gol

El encargado de igualar el partido fue Brian Madjo, una de las grandes apuestas del conjunto inglés. El delantero, de apenas 17 años, llegó al Aston Villa procedente del Metz a cambio de diez millones de libras.

Después de algunas oportunidades desperdiciadas, Madjo aprovechó un preciso servicio de John McGinn y apareció con potencia para marcar el 1-1.

Fue un estreno soñado para el juvenil, que convirtió así su primer gol oficial con la camiseta del Aston Villa.

Désiré Doué apareció para darle el título al PSG

El conjunto inglés comenzó mejor el segundo tiempo y tuvo algunas situaciones para dar vuelta el resultado. Ante ese panorama, Luis Enrique decidió mover el banco e hizo ingresar a Ousmane Dembélé, quien había comenzado el encuentro como suplente.

Sin embargo, el gol de la victoria llegó a través de otro campeón del mundo francés: Désiré Doué.

El atacante recibió al límite de la última línea defensiva y definió para marcar el 2-1. En primera instancia, el asistente anuló la jugada por posición adelantada, pero el VAR revisó la acción y determinó que el gol era válido.

Así, PSG volvió a ponerse en ventaja y logró sostener el resultado hasta el final.

Con el 2-1 definitivo, el conjunto francés volvió a levantar la Supercopa de Europa y sumó otro título a una etapa de dominio internacional bajo la conducción de Luis Enrique. Aston Villa, sin Dibu Martínez, se quedó a las puertas de un trofeo histórico.