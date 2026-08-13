El agradecimiento de Blondel a la hinchada de San Lorenzo por el trato a Morena Beltrán

El mensaje de Lucas Blondel en sus redes sociales después del clásico entre San Lorenzo y Huracán fue breve, pero dejó una reflexión que rápidamente trascendió el ámbito futbolístico.

“Sé que no debería ser algo para destacar, pero en estos tiempos sí lo es”, escribió el futbolista en referencia a la cobertura que realizó Morena Beltrán, periodista y pareja del jugador, durante el partido disputado en el estadio del Ciclón.

El comentario de Blondel puso el foco en una situación que todavía genera debate dentro del fútbol argentino: la necesidad de destacar cuando una periodista puede desarrollar su trabajo sin recibir hostigamientos, insultos o cuestionamientos vinculados a su vida personal.

El mensaje de Blondel y una reflexión sobre el fútbol argentino

Aunque la presencia de mujeres en los medios deportivos y en los estadios creció considerablemente durante los últimos años, el ejercicio profesional todavía puede estar condicionado por el entorno.

Por eso, el agradecimiento público de Blondel hacia los hinchas de San Lorenzo por haber respetado a Beltrán durante su trabajo adquiere una dimensión que va más allá del clásico.

Históricamente, el fútbol fue concebido como un espacio predominantemente masculino. Las mujeres que ingresaron a las tribunas, al campo de juego o a los medios deportivos debieron enfrentar durante años prejuicios y cuestionamientos que poco tenían que ver con su desempeño profesional.

En la actualidad, esa realidad comenzó a transformarse, aunque el hostigamiento verbal y los comentarios despectivos, tanto en los estadios como en las redes sociales, continúan siendo una problemática.

Cuando Blondel destaca que los hinchas “no mezclaron las cosas”, pone en valor que la periodista pudiera desarrollar su trabajo sin que su vínculo sentimental con un futbolista interfiriera en el trato recibido.

¿Un gesto para destacar o simplemente respeto?

Una de las frases del futbolista también invita a pensar sobre los estándares de convivencia dentro del deporte.

“Sigamos viviendo el fútbol como somos los argentinos, pero mostrando también que somos buena gente”, expresó Blondel.

El planteo abre una discusión sobre la relación entre pasión, rivalidad y respeto. La intensidad con la que se vive el fútbol argentino no debería funcionar como una justificación para insultos, agresiones o comportamientos discriminatorios.

Que una periodista pueda trabajar en un estadio sin ser hostigada debería formar parte de la normalidad y no convertirse en una situación excepcional digna de reconocimiento.

La pasión por el fútbol no justifica la violencia

La actitud de los hinchas de San Lorenzo, según el mensaje de Blondel, representa un gesto positivo, pero también permite poner sobre la mesa una problemática más amplia.

La responsabilidad de construir espacios deportivos libres de violencia no recae únicamente en los futbolistas o periodistas. Los clubes, dirigentes, organismos deportivos y las propias hinchadas tienen un papel fundamental a la hora de establecer cuáles son los límites de la rivalidad.

El mensaje de Blondel terminó convirtiéndose así en algo más que un agradecimiento. También funcionó como un recordatorio de que el respeto hacia las mujeres que trabajan en el fútbol no debería ser una excepción ni una noticia, sino una condición básica para cualquier ámbito profesional.

La verdadera transformación del fútbol argentino llegará cuando la presencia de las mujeres en las canchas y en los medios sea entendida como algo cotidiano y cuando ejercer su profesión con libertad y respeto deje de ser motivo de sorpresa.