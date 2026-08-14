El BCRA volvió a comprar dólares y llevó el saldo positivo de agosto por encima de los US$200 millones

El Banco Central compró US$56 millones este jueves y acumuló US$249 millones de saldo positivo en agosto.

Las compras de divisas de la autoridad monetaria durante 2026 alcanzaron los US$13.576 millones.

El BCRA encadenó doce ruedas consecutivas con saldo comprador, aunque el ritmo de agosto es inferior al de los meses anteriores.

Las reservas brutas terminaron en US$49.546 millones, pese a la compra de dólares, debido principalmente a efectos de valuación asociados a la caída del oro.

Las reservas netas habrían alcanzado unos US$6.500 millones, su nivel más alto desde septiembre de 2021.

El dólar mayorista cerró en $1.492 y los futuros operaron con bajas, en un escenario de menor tensión cambiaria de corto plazo.

El Banco Central volvió a cerrar una jornada con saldo comprador en el mercado oficial de cambios y extendió a doce las ruedas consecutivas en las que logró acumular divisas. Este jueves 13 de agosto, la autoridad monetaria adquirió US$56 millones, en una sesión en la que se negociaron alrededor de US$615 millones. De esta manera, el organismo absorbió cerca del 9% del volumen operado y elevó el saldo positivo acumulado durante agosto a US$249 millones.

El resultado también permitió que las compras acumuladas por el Banco Central durante 2026 alcanzaran los US$13.576 millones. Sin embargo, detrás de la continuidad de la tendencia compradora aparece una diferencia importante respecto de los meses anteriores: el ritmo de adquisición de divisas se desaceleró de manera significativa.

Durante agosto, el promedio diario de compras se ubicó en torno de los US$28 millones. La cifra representa menos de un tercio de los US$103 millones diarios registrados en julio y también se encuentra por debajo de los US$68 millones de junio y los US$137 millones de mayo. Por lo tanto, aunque el dato de este jueves fortaleció el resultado mensual, todavía no alcanza para modificar el panorama general de menor capacidad de absorción por parte del BCRA.

La evolución de las reservas internacionales también mostró una dinámica diferente a la observada en el mercado cambiario. A pesar de la compra de dólares, las reservas brutas finalizaron la jornada en US$49.546 millones, con una caída de US$80 millones. El stock, de todos modos, permaneció por encima de los US$49.000 millones.

La explicación principal estuvo vinculada con los movimientos de valuación de los activos que integran las reservas. El oro registró una baja de 1,40%, lo que habría generado una reducción cercana a los US$100 millones en el valor contable de las tenencias del Banco Central. A esto se sumaron variaciones menores en las principales monedas que forman parte de la canasta de reservas: el euro avanzó 0,03%, mientras que el yen y la libra retrocedieron 0,09% y 0,06%, respectivamente. El yuan, en tanto, prácticamente no presentó cambios.

En paralelo, el mercado siguió con atención la evolución de las reservas netas, que mostraron una mejora significativa durante los últimos días. Según estimaciones privadas, el lunes 10 de agosto se produjo una recompra de Letras Intransferibles mediante dólares que el Tesoro había adquirido previamente tras la cancelación de BOPREAL.

La operación implicó una reducción de US$794 millones en los depósitos en dólares del Tesoro dentro del Banco Central, que descendieron hasta los US$2.773 millones. Debido a que esos depósitos son descontados al calcular las reservas netas, el movimiento habría permitido llevar esa medición hasta unos US$6.500 millones, el nivel más elevado desde septiembre de 2021.

En el mercado cambiario, mientras tanto, predominó la estabilidad. El dólar mayorista avanzó apenas 0,03% y terminó en $1.492, todavía por debajo de la zona de $1.500, considerada una referencia relevante para los operadores. A su vez, el techo de la banda cambiaria quedó establecido en $1.879,97, dejando una distancia de 24,04% respecto del tipo de cambio mayorista.

Los dólares financieros tuvieron una jornada de bajas. El MEP retrocedió 0,30% hasta $1.520,94 y el contado con liquidación cayó en la misma proporción hasta $1.580,29. El dólar blue, en cambio, subió 0,33% y cerró en $1.540. Así, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 3,22%, mientras que el diferencial del contado con liquidación se ubicó en 3,90%.

Los contratos de futuros también mostraron una menor tensión cambiaria de corto plazo, con bajas generalizadas en los distintos vencimientos. Agosto retrocedió 0,10%, septiembre cayó 0,07% y diciembre bajó 0,06%, mientras que los contratos correspondientes a 2027 también terminaron en terreno negativo.

En este contexto, la tasa implícita para agosto quedó en 1,68% mensual, equivalente a un rendimiento anualizado de 20,13%. Las tasas en pesos acompañaron la tendencia: la TAMAR descendió de 23,88% a 23,19%, mientras que la BADLAR pasó de 21,81% a 21%.